Bleeping Computerはこのほど、「Vodka maker Stoli files for bankruptcy in US after ransomware attack」において、スピリッツやウォッカなどの製造、販売を手掛ける「Stoli Group (USA)」が破産申請手続きを開始したと報じた。11月29日(米国時間)に提出された書類によると、原因は大規模なサイバー攻撃による事業の停滞およびロシア当局との法廷闘争による出費とされる(参考:「Stoli Group (USA) bankruptcy filing | DocumentCloud」)。Vodka maker Stoli files for bankruptcy in US after ransomware attack