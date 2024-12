BTS・RM＆JIN、ソロALが海外メディアから大絶賛！「記念碑的な跳躍」「自身の道を確実に定めた」

BTSメンバーのソロアルバムが、海外有数のメディアが選ぶ2024年の年間ベストアルバムに相次いで名を連ねている。

【写真】“日本ファン”?JINにキスを試みた決定的瞬間

RMの2ndソロフルアルバム『Right Place, Wrong Person』とJINの1stソロミニアルバム『Happy』は、米ビルボードが最近発表した「スタッフが選ぶ2024年最高のK-POPアルバム25選」に登場した。

RMの『Right Place, Wrong Person』は「今年最高のK-POPアルバムであり、すべてのジャンルを合わせても2024年にリリースされた最も大胆なアルバム」と絶賛された。

ビルボードは「RMの記念碑的な跳躍だ。ジャンルの限界に立ち向かった。HIPHOPからジャズ、アフロビートからパンクへと自由自在に転換しながら、芸術的一貫性を維持している」と明らかにした。

続けて、「自己探索と社会的論評のバランスを保った歌詞はRMが音楽家、ストーリーテラーとして成長したことを示している。RMは文化とジャンルの境界を越えた傑作を作った」と賛辞を送った。

(写真=BIGHIT MUSIC)BTS・RM

JINの『Happy』は「印象的なポップロックアルバム」と評価された。ビルボードは同アルバムをロックバンドのザ・キラーズとフィッツ・アンド・ザ・タントラムズを彷彿とさせるレトロな楽曲『Running Wild』『I'll Be There』、そして柔らかいモダンポップ曲『Heart on the Window(with WENDY)』などが収録されたアルバムだと説明した。

加えて、「『Happy』はJINが自身の道を確実に定め、ソロ活動の成功に向かう準備ができたことを示す」と評した。

(写真=BIGHIT MUSIC)BTS・JIN

『Right Place, Wrong Person』はビルボードのほかにも多数のメディアに名盤だと評価された。グローバル文化専門メディア『HYPEBEAST』は「2024年最高の音楽プロジェクト10選」に同アルバムを選定し、「画面を通してしか見てこなかったRMに対する偏見を変えるアルバムだ」と紹介した。

『HYPEBEAST』は11の収録曲の多様なジャンルに言及し、「広範囲(な音楽の)なかでも集中力を維持し、RMの本質を証明する」と伝えた。

イギリスの音楽専門誌『NME』もRMの多様な音楽と一貫したメッセージに驚きを表し、同アルバムを「2024ベストアルバム50選」16位に選んだ。『NME』は「今年リリースされたアルバムのなかで屈指のアイデアに溢れた作品だ」と評価した。

さらに、同アルバムはアメリカの音楽専門誌『ローリング・ストーン』の「2024年ベストアルバム100選」にも入り、今年同リスト唯一のK-POPアルバムとなった。

『ローリング・ストーン』は「サイケデリックで感性的なこのアルバムは、自己探求的な歌詞と新しい探検へと招くような音楽が調和を成す」と綴った。

BTSの楽曲も名曲とされた。アメリカの芸能専門メディア『UPROXX』は、2020年にリリースされたデジタルシングル『Dynamite』を「今世紀のヒット曲100選」71位に選んだ。

『UPROXX』は「BTSはすべてが退屈に思えた時期に、世の中に色と喜びをもたらした。最も重要なのは『Dynamite』がK-POPが海外市場に円滑に進出できるというサインになった点だ」と分析した。

(写真=BIGHIT MUSIC)BTS

また、BTSは世界最大の音楽ストリーミングプラットフォームSpotifyが発表した「2024まとめ2024」で7年連続グローバル最多再生回数を記録したK-POPアーティストとなった。今年彼らはSpotifyグローバルで再生回数39億回を達成した。

このように、BTSは変わらず愛され、主要グローバル年末チャートで強力な存在感を放っている。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。除隊日は2025年6月10日を予定している。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。