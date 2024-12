Appleがソニーとの共同開発で、「 PlayStation VR 2 」で使えるPlayStation VR2 SenseコントローラーをApple Vision Proでサポートする予定だと、Apple関連の情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が報じています。Apple, Sony Talk PlayStation VR (PS VR2) Hand Controller Support for Vision Pro - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-12-08/apple-sony-talk-playstation-vr-ps-vr2-hand-controller-support-for-vision-pro?srnd=undefineApple and Sony are working on Vision Pro support for PSVR2 controllers - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/8/24316130/apple-vision-pro-sony-psvr2-controller-support-gamingApple reportedly collaborating with Sony to bolster VR gaming on Vision Pro - 9to5Machttps://9to5mac.com/2024/12/08/apple-vision-pro-vr-controllers/Apple Vision Proは現実と仮想空間を重ね合わせるMR(混合現実)を体験できるデバイスです。操作は基本的に視線追跡によるアイトラッキングと、手や指を追跡するハンドトラッキングで行うため、他のVR/MRデバイスに見られるような専用コントローラーは存在していません。しかし、ガーマン記者は「Apple Vision Pro対応のアプリにはゲームタイトルもあるが、魅力的なタイトルは多くありません。AppleはこれまでにもApple Vision Proをゲーム機にしようと試みていましたが、PlayStation 5とXboxのコントローラーを使用可能にしただけでした」と述べています。また、ガーマン記者は「Appleは独自のハンドコントローラーを開発し、そのデバイス専用のサービスを構築することで、ゲームタイトルを優先させるべきでした。それにより大予算のゲーム、つまりユーザーを魅了するAAAタイトルの開発資金を援助できたはずです」とも主張しています。ガーマン記者によると、Appleは2024年に入ってからApple Vision ProにPlayStation VR2 Senseコントローラーを対応させる計画に取り組んでいたそうで、すでにソニーとサポートにむけての提携に合意しているとのこと。また、Appleはサードパーティーの開発者に「PlayStation VR2 Senseコントローラーを利用できるか」と尋ねていたそうです。記事作成時点で、PlayStation VR2 Senseコントローラーは単品では販売されておらず、PlayStation VR 2とのセットでのみ入手可能となっています。しかし、仮にApple Vision Proに正式対応したとなれば、PlayStation VR2 Senseコントローラーが単品販売される可能性は十分にあります。なお、ガーマン記者によれば、Appleとソニーは2024年11月中にこのサポートを発表する予定だったそうですが、最終的に延期になったとのことです。