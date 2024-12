TWICE公演も出演したJYP米国女性グループの17歳メンバーが「虐待」暴露…事務所は「虚偽・誇張」と反論

グローバルガールズグループVCHA(ヴィーチャ)のアメリカ人メンバー、KG(本名キーラ・グレース・マダー/17)が「特定のスタッフから不当な扱いを受けた」と暴露して所属事務所JYPエンターテインメント(以下、JYP)を相手に契約解除訴訟を提起したなか、JYP USA側が公式に反論した。

JYP USAは12月9日、VCHA公式X(旧ツイッター)などを通じて「キーラ・グレース・マダーが最近起こした訴訟に関して」という声明文を公開。KGが今年5月にグループの宿舎を離れ、法的代理人を通じた議論を要請したことを明らかにした。

このため、JYP USAはVCHAのその後の活動計画を暫定的に中止するとともに、KG側の代理人とさまざまな解決策を模索して議論を進めてきたとし、「最近はKG側から議論事項に対する返信がなく、当社代理人も返事を待っていた状況だった」と説明した。

続けて、「このような状況で、KGは虚偽及び誇張された内容を外部に一方的に公表し、訴訟という方式を選んだ点について非常に遺憾に思う。これは2025年上半期のアルバムリリース及び多様な計画を熱心に準備しているVCHAのほかのメンバーと当社に大きな被害をもたらしている」とし、「当社は、本事案によりVCHAのほかのメンバーと当社がこれ以上の被害を受けないように、すべての必要な措置を執る計画であることをお知らせする」と伝えていた。

(写真=VCHA公式Instagram)KG

VCHAは、JYPとユニバーサル・ミュージック・グループ傘下レーベルのリパブリック・レコードの共同グローバルガールズグループローンチプロジェクト『A2K』を通じて結成された6人組グローバルガールズグループだ。

メンバー構成はアメリカ国籍のレクシー、ケンドール、サバンナ、KG、カナダ国籍のカミラ、韓国とアメリカの二重国籍であるケイリーの6人。今年1月に1stシングル『Girls of the Year』で正式にデビューした後、2〜3月にはTWICEの5度目のワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'」の北米公演にオープニングアーティストとして出演するなど、活発に活動を繰り広げてきた。

そんななか、KGが12月8日、自身のインスタグラムを通じて「昨日、特定スタッフから虐待を体験した後、契約を解除し、VCHAを脱退することを決めて訴訟を提起した」という内容の声明を公開して注目を集めた。

KGは「私の精神・健康に良くない環境だったと思う」とし、「とあるメンバーが極端な選択を試みた労働環境と生活環境を支持しない。摂食障害を助長し、メンバーが自傷行為をするような環境を支持しない」と暴露。

続けて、「私は5月にこのような決定を下し、まだ契約解除を待っている。私が本当に愛して大切にしているVCHAに残っている友人たちが心配だ」とし、「莫大な会社の借金が蓄積されたが、高強度の作業と個人生活の制限に対する代価はほとんど受け取れなかった」と付け加えた。

また、「それでも、美しい瞬間もあった。私を信じてくれたJ.Y.Park(パク・ジニョン)、会社の経営陣と職員の皆さんに感謝する。私が耐えなければならなかった待遇に対して誰もせいにしないが、この問題はK-POP業界に深く根付いた問題だと考える」とし、「私の退社をきっかけに、K-POPシステムがより良い方向に変化し、これらの企業に残るアイドルと練習生を保護できることを願う」と伝えていた。

KGの暴露に関してJYP側は8日、本サイト提携メディア『OSEN』に「内容を直接送付したわけではないため、確認中だ」とし、KGが主張した不当な扱いなどに対しては「当該の状況については代理人などを通じて意見交換を行ってきたが、意見の相違があった側面がある。今後、手続きに従って進めていく」と説明している。

なお、KGは2007年6月17日生まれの17歳で、グループ内で2番目に若いメンバー。12歳よりシンガーソングライターとして活動し、『A2K』を通じてVCHAのメンバーとしてデビューした。

(写真=VCHA公式Instagram)

JYP USAの声明全文は以下の通り。

こんにちは、JYP USAです。

キーラ・グレース・マダー(以下、KG)の訴訟提起及びSNSによる声明表明に関して、当社の声明を伝えます。

5月、KGはグループの宿舎を離脱した後、法的代理人を通じた議論を要請しました。

そこで当社は、VCHAのその後の活動計画を暫定的に中断し、KG側の代理人とさまざまな解決策を模索しながら議論を進めてきました。

しかし、最近はKG側から議論事項に対する返信がなく、当社の代理人も返事を待っていた状況でした。

このような状況で、KGは虚偽及び誇張された内容を外部に一方的に公表し、訴訟という方式を選んだ点について非常に遺憾に思います。

これは2025年上半期のアルバムリリース及び多様な計画を熱心に準備しているVCHAのほかのメンバーと当社に大きな被害をもたらしています。

当社は、本事案によりVCHAのほかのメンバーと当社がこれ以上の被害を受けないように、すべての必要な措置を執る計画であることをお知らせします。

ありがとうございます。

◇VCHAとは?

J.Y.Parkが計画したK-POPの世界進出戦略「K-POP 3.0」プロジェクトの一環として、米リパブリック・レコードとJYPエンターテインメントによって行われたグローバルオーディション『A2K』から誕生した女性グループ。カミラ、レクシー、ケンドール、サバンナ、ケイジー、ケイリーと最終順位上位6名で構成されており、デビュー当時の平均年齢は17.6歳。