原油先物はまちまち、シリア政権崩壊や需要低迷懸念で

Yuka Obayashi

[東京 ９日 ロイター] - アジア時間序盤の原油先物価格はまちまち。中国の需要低迷懸念が、シリアのアサド政権崩壊を受けた中東情勢の緊迫化に相殺された。

北海ブレント先物は、日本時間９日午前８時１７分時点で０．１ドル安の１バレル＝７１．１１ドル。米ＷＴＩ先物は０．１ドル高の６７．２１ドル。

北海ブレントは先週２．５％を超えて下落し、ＷＴＩ先物も１．２％下げた。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟国で構成する「ＯＰＥＣプラス」が協調減産を２０２６年末まで延長することを決めたが、需要低迷から来年の供給過剰が予想されているのが背景。

サウジアラビアの国営石油会社サウジアラムコによると、サウジは来年１月のアジア向け公式価格（ＯＳＰ）について、オマーン・ドバイ産地原油の平均価格に対する上乗せ幅を１バレル＝０．８０−０．９０ドル引き下げた。

一方、シリアの反政府勢力は８日、首都ダマスカスを掌握し、アサド大統領を追放したと国営テレビで表明した。アサド大統領は航空機で首都を離れたという。これにより、父の政権から５０年余り続いたアサド一族による体制が崩壊した。