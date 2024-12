京都・高瀬川沿いに渋谷発コーヒーショップの2号店がオープン！散策途中に立ち寄りたい癒しのカフェになりそう

東京・渋谷のコミュニティコーヒーショップ「 Good good not bad(グッドグッドノットバッド) 」の2号店が12月7日(土)、京都・四条木屋町にオープン。街中の癒しスポット“高瀬川”を眺めながら、コーヒーやスイーツが楽しめますよ。渋谷発のコミュニティコーヒーショップ「Good good not bad」「Good good not bad」は東京・渋谷で、さまざまなカルチャーをミックスして発信しているコミュニティコーヒーショップです。

店名の「Good good not bad」は、親交のあるカナダ・トロントのオルタナティブジャズバンド『BAD BAD NOT GOOD』に由来するそう。日本語では、「いいねいいね〜悪くないね〜!」といったポジティブでユーモアのあるニュアンスが込められているといいます。2号店が京都の高瀬川沿いにオープン2号店の「Good good not bad Kyoto」は、四条河原町から徒歩2分の『村上重ビル』1階にオープン。創業190年を超える京都の老舗漬物店『村上重本店』が手がける施設で、館内にはレジデンス型ホテルやギャラリーも併設されているのだとか。「Good good not bad Kyoto」は、地元の方や観光客が行き交う歴史と現代が融合した場所で、新しい京都のコミュニティスペースを目指すそうですよ。高瀬川沿いのテラスは春には桜が、初夏にはあじさいが彩る絶好のロケーションです。奥渋の人気店監修のコーヒーが楽しめちゃう「ホットアメリカーノ」(税込500円)看板メニューのコーヒーは1号店と同じく、奥渋谷の人気店『CAMELBACK(キャメルバック)』の鈴木啓太郎さんが監修。「アメリカーノ」や「ラテ」は、1年中飽きのこない味にこだわり、ブレない美味しさを提供。「抹茶ラテ」(税込780円)「バナナブレッド」(税込420円)他にも「抹茶ラテ」や「ほうじ茶ラテ」、クッキーやケーキなどのお菓子、アルコールの提供も予定しているのだとか。「Good good not bad Kyoto」ではオープン記念して、MAYUMI YAMASEさんデザインの特別アイテムも販売されますよ。季節ごとに楽しめる高瀬川沿いのカフェは、散策途中のひと休みにぴったり。京都エリアの人はもちろん、京都に行く予定のある人は立ち寄ってみてはいかがでしょう。■Good good not bad Kyoto住所:京都府京都市下京区西木屋町四条下ル船頭町194村上重ビル1F※阪急電車・京都河原町駅1B出口から徒歩1分営業時間:8:00〜19:00※曜日により変動する場合があります。Instagramをご確認の上お出かけください。定休日:不定休Instagram:@goodgoodnotbad_tokyo参照元:株式会社noffice プレスリリース