中国河北省の風力・太陽光発電設備容量、１億キロワット突破

河北省張家口市安家堡郷の荒れ山に設けられた太陽光発電所。（7月11日、ドローンから、張家口＝新華社記者/楊世尭）

【新華社石家荘12月9日】中国河北省はこのほど、張家口市の中合尚義太陽光発電所（設備容量60万キロワット）などの一連のプロジェクトが系統接続して発電を開始し、風力・太陽光発電設備容量が1億キロワットを超えた、風力・太陽光発電は総設備容量の60％以上を占め、石炭発電に代わって同省の主要エネルギーとなり、新型エネルギーに強い省を目指す河北にとって一つの節目となった。

省内でも、張家口市と承徳市壩上地区は風力・太陽光資源が特に豊かである。だが、風力・太陽光発電は不安定で、大規模な系統接続と消費は世界的な難題となっている。河北省は風力・太陽光発電プロジェクトの建設に注力するとともに、強力なスマートグリッドの整備を加速させ、電力の調節力を引き上げ、クリーンエネルギーの質が高く、割合の高い利用を促している。

省発展改革委員会の関係担当者によると、同省のグリーン電力生産量は年間1500億キロワット時超で、標準炭換算で約4500万トン余りの石炭消費を節約でき、約1億2千万トンの二酸化炭素（CO2）排出量を削減可能という。同省は現在、統一的な計画に基づき、風力、太陽光、水力、火力、原子力、電力貯蔵、水素などが補完し合うエネルギー体制の構築を加速しており、2030年までの基本的な完了を見込んでいる。