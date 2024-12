3人組グループ・20th Centuryの坂本昌行が8日、Billboard Live TOKYOでソロコンサート公演「Masayuki Sakamoto Billboard Live 2024」の最終日を開催した。今回のソロコンサートはビルボードの雰囲気にあわせて、2軒目のBarに来たように、リラックスしてゆっくり楽しんでもらえればと、ピアノ、バイオリン、チェロのアコースティック編成でパフォーマンスを行った。

ライブではV6のラストシングルである「僕らはまだ」からスタート。「僕らはまだ」は「ラストシングルだけど、もう一度ここからスタートしようという思いで作った楽曲だったことからソロコンサートの1曲目に決めていた」とファンに思いを伝えた。2曲目は坂本昌行が映画『ターザン』日本語吹き替え版の劇中歌を担当した「You'll Be In My Heart」を披露。その後もV6の楽曲を中心に、良い曲を歌い継いでいきたいという思いから、先輩の少年隊、SMAPの楽曲などを含めた11曲をパフォーマンスして会場を盛り上げた。最後のMCで「こういう機会をもっと設けたい。今回はしっとりとしたセットリストでしたが、次回はジャズっぽいものもいれて盛り上げていければ」と次回への抱負も話してライブを終えた。また、1日目に中山優馬、3日目に末澤誠也(Aぇ! group)がゲスト出演した。