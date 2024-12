シリーズ5年目となるスヌーピーのオーケストラコンサートが、12月8日に兵庫県立芸術文化センター KOBELCO大ホールで初日を迎えた。本公演は、PEANUTS70周年を祝して2020年からスタートし、初年度から出演してきた城田優が昨年からは演出も手掛け、タイトルも<Magical Christmas Night>と改称して大きくリニューアルされた。城田優は、本日情報解禁された日本テレビ系 ドラマ「いきなり婚」(火曜プラチナイト枠1月クール放送)の出演も決定し、アーティストとして、俳優としてまさにジャンルを超えた幅広い活動に、注目が高まっている。

セットリスト



M1 Overture 2024(オーケストラ+ジャズピアノトリオ)newM2 Skating(オーケストラ+ジャズピアノトリオ)M3 The Christmas Song(オーケストラ+ジャズピアノトリオ)M4 Let It Snow(城田優、オーケストラ+ジャズピアノトリオ)M5 真夏の果実(城田優、オーケストラ+ジャズピアノトリオ)M6 My Favorite Things(城田優、ジャズピアノトリオ)newM7 クリスマスジャズメドレー(ジャズピアノトリオ)newM8 マジカル・クリスマスナイト・オーケストラメドレー(オーケストラ+ジャズピアノトリオ)newM9 Just Like Me(ゲストアーティスト、オーケストラ+ジャズピアノトリオ)M10 白い恋人達(森崎ウィン、オーケストラ)newM11 洋楽クリスマスメドレー〜Last Christmas/Have Yourself A Merry Little Christmas/This Christmas/I Saw Mommy Kissing The Santa Claus〜(オールキャスト)newM12 夢の種〜I'll be by your side(『Magical Christmas Night』イメージソング)(城田優、オーケストラ+ジャズピアノトリオ)※new…本公演初披露