Æ¬Ê¸»úÆÉ¤á¤Ð¡Ö¤Õ¤Ã¤«¤Ä·è¡×¡Ä¡Ö¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë¡×£´Ç¯£¸¥«·î¤Ö¤ê£ØÆ°¤¡¢¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡¡¼¡¤ÎÅê¹Æ¤¬¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç£±£²Ç¯¤«¤é£±£¹Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿´Íý¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë¡×¸ø¼°£Ø¤¬£¸Æü¡¢¡Ö·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë¡×¤Î¸ø¼°£Ø¤Ï£±£±·î£²£¹Æü¤Ë¡¢£´Ç¯£¸¥«·î¤Ö¤ê¤ËÆÍÁ³¹¹¿·¡£¡Ö¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤¹¡¡¤¢¤Î³Ú¤·¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¤ò¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢£±£²·î£²Æü¡Ö¤Ä¤¤¿´¤ÎÀ¼¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¤È¿¶Á¡Ä¡ª¡×¡¢£±£²·î£·Æü¡Ö¤«¤Ê¤é¤º¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¢£±£²·î£¸Æü¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È¹¹¿·¡£¤½¤·¤Æ£¸Æü¤Ë¤Ï¡Ö·è¤á¤¿¤³¤È¤ÏÉ¬¤º¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¡££±£±·î£²£¹Æü¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¤È¡Ö¤Õ¤Ä¤«¤Ä·è¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÉü³è·èÄê¡×¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤âÆÉ¤á¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÉü³è·è¡Ä¡×¡Ö¼¡¤ÎÅê¹Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¼¡¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ï¡ÖÄê¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë¡×¤Ï¡¢ÃæµïÀµ¹¤È¥²¥¹¥È¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¹¥È·ÝÇ½¿Í¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤Î¿´Íý¤òÃµ¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£