６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６７．２０ドル（－１．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６５９．６ドル（＋１１．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１１８．６セント（＋５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．５０セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３０．７５セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９３．７５セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．３４（－０．０９）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６７．２０ドル（－１．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６５９．６ドル（＋１１．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１１８．６セント（＋５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４２．５０セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３０．７５セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９３．７５セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
２８６．３４（－０．０９）
出所：MINKABU PRESS