・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６７．２０ドル（－１．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６５９．６ドル（＋１１．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１１８．６セント（＋５．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４２．５０セント（－４．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３０．７５セント（＋４．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝９９３．７５セント（±０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２８６．３４（－０．０９）

出所：MINKABU PRESS