９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
○決算発表・新規上場など
決算発表：アルトナー<2163>，学情<2301>，アスカネット<2438>，ランドネット<2991>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，コーセーＲＥ<3246>，ミライアル<4238>，サムコ<6387>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，スバル<9632>，シーイーシー<9692>，泉州電<9824>
※東証グロース上場：インフォメティス<281A>
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０ 日・国際収支 経常収支
０８：５０ 日・国際収支 貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 中・消費者物価指数
１０：３０ 中・生産者物価指数
１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計
１４：００ 日・景気ウオッチャー調査
○決算発表・新規上場など
決算発表：アルトナー<2163>，学情<2301>，アスカネット<2438>，ランドネット<2991>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，コーセーＲＥ<3246>，ミライアル<4238>，サムコ<6387>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，スバル<9632>，シーイーシー<9692>，泉州電<9824>
※東証グロース上場：インフォメティス<281A>
出所：MINKABU PRESS