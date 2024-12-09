９日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

１３：３０ 日・特定サービス産業動態統計

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査



○決算発表・新規上場など



決算発表：アルトナー<2163>，学情<2301>，アスカネット<2438>，ランドネット<2991>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，コーセーＲＥ<3246>，ミライアル<4238>，サムコ<6387>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，スバル<9632>，シーイーシー<9692>，泉州電<9824>

※東証グロース上場：インフォメティス<281A>



出所：MINKABU PRESS