９日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・実質ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
０８：５０　日・国際収支　経常収支
０８：５０　日・国際収支　貿易収支
１０：２０　日・６カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０　中・消費者物価指数
１０：３０　中・生産者物価指数
１３：３０　日・特定サービス産業動態統計
１４：００　日・景気ウオッチャー調査

○決算発表・新規上場など

決算発表：アルトナー<2163>，学情<2301>，アスカネット<2438>，ランドネット<2991>，ストリーム<3071>，Ｂガレージ<3180>，コーセーＲＥ<3246>，ミライアル<4238>，サムコ<6387>，Ｂ＆Ｐ<7804>，萩原工業<7856>，スバル<9632>，シーイーシー<9692>，泉州電<9824>
※東証グロース上場：インフォメティス<281A>

出所：MINKABU PRESS