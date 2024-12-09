ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉÊü½ÐÊóÆ»¤Ç³ÍÆÀÂÔË¾ÏÀ¤¬Ê®½Ð¡¡ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÇ¯27²¯±ß¤Î¡È¹â¥³¥¹¥Ñ¡É¡Ö¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÄË¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡×
»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÇÀ¼²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¡£(C)Getty Images
¡¡¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÆ°¤¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆµå³¦¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¡£³ÆµåÃÄ¤ÎÌÜÏÀ¸«¤¬ºø¤½¤¦¤¹¤ëÃæ¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°ÀÅ¤Ë¤â¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤±Æ¶Á¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂçÂæ¤ËÅþÃ£¡ªÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬±¦Ãæ´Ö¤Ø20¹æËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î6Æü¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¡¼¥Þ¥óµ¼Ô¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡Ö¥«¥Ö¥¹¤Ï¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥»¥¤¥ä¡¦¥¹¥º¥¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÊü½Ð¤·¡¢Éâ¤¤¤¿»ñ¶â¤ò°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ë»È¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡24Ç¯¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊºÆ·ú´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¹âÇ¯Êð¤ÎÁª¼ê¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤·¡¢Ç¯ÊðÁí³Û¤Îºï¸º¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¸À¤¦¤Î¤Ï°ì¼ï¤Î¾ï¤È¤¦¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£22Ç¯¤Ë5Ç¯Áí³Û8500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó100²¯3000Ëü±ß=Åö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤â2Ç¯Áí³Û3600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó55²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶Û½Ì¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬ÏÀ¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ËÁ´µåÃÄ¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¾ò¹à¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÎëÌÚ¤¬Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£24Ç¯¤Ï¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ä¤äÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÎ¨.283¡¢21ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.848¤È¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂÇËÀ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤Î²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢ÎëÌÚ¤ÎÌ¾Á°¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤·¤¤ê¤ËÏÀ¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØBirds Watcher¡Ù¤Ï¡Ö¥»¥¤¥ä¡¦¥¹¥º¥¤Î³ÍÆÀ¤Ï¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¡×¤È¿Ê¸À¡£¡Ö¤â¤·¤â¡¢¥È¥ì¡¼¥ÉµñÈÝ¸¢¤ò»ý¤Ä¥¹¥º¥¤¬°ÜÀÒ¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¸ò¾Ä¤¹¤Ù¤¤À¡£º£¸å2Ç¯´Ö¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤¢¤¿¤ê1800Ëü¥É¥ë¡ÊÌó27²¯±ß¡Ë¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢Èà¤ÎÂÇ·âÌÌ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤²Á³Ê¤À¡×¤È¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤òÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥«¥Ö¥¹Â¦¤«¤é¤Ï¡Ö°ú¤Î±¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò·¹¤±¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤âÈô¤Ö¡£ÊÆÏ·ÊÞ»ï¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ï¡Ö¥¹¥º¥¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿ä¤»¤Ê¤¤Æ°¤¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï¥·¥«¥´¤ÇºÇ¤âÀ¸»ºÅª¤Ç°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¹¶·âÅª¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÂÇÎÏ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¤¿¤È¤¨¥Á¡¼¥à¤¬Èà¤ÎµëÍ¿¤òÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤ò¼êÊü¤¹Êý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÄË¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤â¸«²ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÊü½Ð¤Î²ÄÇ½À¡£ºÇ½ªÅª¤Ê·èÄê¸¢¤ò»ý¤ÄËÜ¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤«¤ÏÂç¤¤¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]