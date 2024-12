ダンス・ミュージックに革命的な進化をもたらしたダフト・パンクと、日本の漫画界を代表する松本零士によるアニメーション作品『インターステラ5555』の4Kリマスター版が、2024年12月12日に世界40か国以上の映画館で上映される。2003年5月18日にカンヌ国際映画祭でプレミア上映後、ごく一部の劇場で短期間公開されて以来、約20年ぶりの映画館への帰還だ。

©2003 DAFT LIFE LTD.

フランスの2人組ユニット、ダフト・パンクとは

ダフト・パンク、クリエイティブ・ディレクターのセドリック・エルヴェ、松本零士、東映アニメーションが共同で制作したこの作品は、2001年に発表されたダフト・パンクのアルバム『Discovery』の全曲をサウンドトラックに、青い肌の住人が平和に暮らす惑星で大人気のロックバンド“ザ・クレッシェンドールズ(アルバム曲「CRESCENDOLLS」に由来)”の活躍と、彼らを利用しようとするダークウッド伯爵の陰謀が壮大なストーリーで描かれている。

ダフト・パンクは、フランス人のトーマ・バンガルテルとギ=マニュエル・ド・オメン=クリストによって1993年にフランス・パリで結成。ユニット名は二人が在籍した前身となる3人組バンド、darlin'(ダーリン)が英音楽誌「メロディ・メーカー」から「a daft punky thrash(馬鹿げた喧騒)」と受けた酷評に由来している。

その後darlin'は解散。音楽の方向性を改めた二人は改名し、1994年にシングル「The New Wave」でデビュー、1995年にスパイク・ジョーンズが監督した「Da Funk」のミュージックビデオが注目を集めると、1997年に同曲を収録したファーストアルバム『Homework』でブレイク。「フレンチ・ハウス」「フィルター・ハウス」と呼ばれるシーンを開拓していく。また、darlin'の残りのメンバーであるローラン・ブランコウィッツはPhoenix(フェニックス)に参加。今年のパリ五輪閉会式で印象的なパフォーマンスを披露したことは記憶に新しい。

2000年11月、世紀またぎのアンセムとなったシングル「One More Time」をリリース。この頃から二人は人前に出る際はメタリックなマスクを着用するようになる。彼ら曰く「1999年9月9日にコンピュータがバグを起こして機材が爆発。2人もロボットの姿になり記憶の一部も失われた」そうだ。電飾を施したマスクは1980年代に人気を博した日本の特撮作品『宇宙刑事ギャバン』を想起させるが、そもそも同作のタイトル自体、『現金に手を出すな』(1954年)、『地下室のメロディー』(1963年)で知られるフランスの名優ジャン・ギャバンからとられたものだ。

きっかけはミュージックビデオ…ダフト・パンクからのオファーを松本零士が快諾

「One More Time」を収録した2001年のセカンドアルバム『Discovery』は、彼らが幼少時代を過ごした70年代のディスコ・ミュージックを再構築し、幼少時を過ごした時代への深い愛情と憧憬をもって二度と戻れない時代を“もう一度”再現しようとするプロジェクトだった。「音楽的には作りたいものを作れたから、その次の段階としてビジュアルに進んだ」と語る彼らは、『Discovery』収録曲のミュージックビデオをアニメーションで制作することを発案。幼少期にフランスで放送されたTVアニメ版『キャプテンハーロック』(仏題『Capitaine Albator』)に夢中だったことから大胆にも原作者・松本零士のもとを訪れ、コラボレーションをオファーする。

若い頃からフランス映画に親しみ、中でも『わが青春のマリアンヌ』(1955年)に多大な影響を受けたという松本はダフト・パンクの依頼に運命的なものを感じて、これを快諾。松本の代表作のひとつ『わが青春のアルカディア』は、第二次世界大戦時を舞台に宇宙時代のハーロックたちの先祖の活躍を描いた物語だ。

フランスにおける日本アニメの人気がコラボの背景に

いまやフランスは世界有数のジャパンポップカルチャー人気の高い国だが、これは東映アニメーションが1976年のカンヌ国際映画祭にて海外マーケットに売り込みをかけたことに端を発する。ヨーロッパのテレビ局に何度も売り込み、門前払いを食らいながら、1978年7月、放送番組が不足していたフランスで『UFOロボ グレンダイザー』(仏題『Goldorak』)が放送開始。予想を超える高視聴率を獲得。90年代に入ると『聖闘士星矢』『ドラゴンボール』『美少女戦士セーラームーン』が人気を博し、海外市場を切り拓いた。

世代と国境を超えたコミュニケーションは驚くほどスムーズに進んだという。『インターステラ5555』の監督は東映アニメーションで『ドラゴンボール』シリーズを手掛けてきた竹之内和久と西尾大介、キャラクターデザインは佐藤正樹が担当。ザ・クレッシェンドールズのメンバーは、ステラ(24歳。ベース)、ステラの兄アルペジアス(27歳。ギター)、バリル(20歳。ドラム)、オクターヴ(32歳。ヴォーカル&キーボード)。クレッシェンドールズの大ファンでステラに恋愛感情を抱くパイロットのシェプ、ダークウッド伯爵らが絡み、トーマとギ=マニュエルもカメオ出演している。

劇中にはノスタルジーを感じさせるアイテムが次々と登場するが、特に重要なのが「ゴールドディスク」。ゴールドディスクは売り上げに貢献した作品を生んだアーティストに対し各レコード会社が与えるもので、第1号は1942年2月、映画『銀嶺セレナーデ』で使用されレコードが120万枚を売り上げたグレン・ミラー楽団「チャタヌガ・チュー・チュー」(Chattanooga Choo Choo)。以来、音楽業界における成功のバロメーターとなっている。

近年は2023年10月26日、米津玄師が日本語詞曲「KICK BACK」(アニメ『チェンソーマン』主題歌)で初の米ゴールドディスク認定されたことが話題になったが、YOASOBIの「アイドル」(アニメ『推しの子』主題歌)や今年ヒットしたCreepy Nutsの「Bling-Bang-Bang-Born」(アニメ『マッシュル』主題歌)など、いまやアニメーションは日本人アーティストの世界進出に欠かせない存在だ。

ダフト・パンク解散の理由のひとつに「テクノロジーの進歩」

2014年、ダフト・パンクはアルバム『Random Access Memories』で第56回グラミー賞主要部門の「最優秀レコード」「最優秀アルバム」を含む5部門を受賞。世界的な大ヒットを記録し、ダンス・ミュージック界の頂点に立った。

そして2021年2月22日、自身のYouTubeチャンネルで約8分間のビデオ「Epilogue」を発表し、解散を表明。ギ=マニュエルがタイマーをセットし、動けなくなったトーマが爆散する映像は世界中のファンに衝撃を与えた。

2023年のインタビューでトーマは解散を決めた理由のひとつにテクノロジーの進歩を挙げている。「ダフト・パンクはロボットのキャラクターで現実とフィクションの境界線をぼやかしたプロジェクトだった。我々は機械では感じることができない感情を表現するために機械を使った。テクノロジーの側ではなく、人類の側にいる。マスクを被ったキャラクターは好きだが、2023年の世界において一番なりたくないのはロボットだ」。

これは松本零士が『銀河鉄道999』で人間が機械の身体に魂を移し替えて生を謳歌する理想郷に反旗を翻した同作のテーマとも繋がっている。『インターステラ5555』の「5555」はThe 5tory of the 5ecret 5tar 5ystemという意味だが、“大人の1000になる一歩手前、未完成の青春の終わり”という意味を込めた「999」への敬意もきっとあるだろう。

ダフト・パンクのミュージックビデオも劇場で一挙初上映

今回の特別上映では本編に続き、スパイク・ジョーンズ、ミシェル・ゴンドリー、セブ・ジャニアック、ロマン・コッポラという鬼才監督たちによるダフト・パンクのミュージックビデオが初めて劇場上映される。

中でも注目したいのは彼らにとって最後のミュージック・ビデオになった「Infinity Repeating」。ジュリアン・カサブランカスがボーカルで参加、ウォーレン・フーが監督を務めた本作は、3つのアニメーションスタジオ(ロンドンのPicnic Studio、パリのH5 Studio、Light Studios)のコラボレーションにより制作。さまざまなキャラクターが歩く動きをフィーチャーし、テクノロジーが人間を追い抜こうとして崩壊するまでの円環をアニメーションで表現したものだ。

ダフト・パンクが各界のトップクリエイターと共に遺したレガシーを大スクリーン、大音量で体験できる貴重な機会につき、どうぞお見逃しなく。映画ファンならクレッシェンドールズの青い肌に 『アバター』(2009年)を、コンサート会場の襲撃シーンに『テネット』(2020年)を、終盤の展開にアルセーヌ・ルパンの著作権の関係で2019年までフランスでは上映されなかった『ルパン三世 カリオストロの城』(1979)を感じることだろう。そして現代に通じる先見性や普遍性を映像の端々から味わっていただきたい。

原題:Daft Punk & Leiji Matsumoto 『Interstella: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem』

邦題:ダフト・パンク&松本零士『インターステラ5555』

公開可能日程: 12/12(木)〜12/15(日)

本編尺: 93 分

素材: DCP

※ 映写機材の仕様により、劇場によっては 2K での上映となる場合がございます。

Aspect ratio: Flat (4:3)

Sound: 5.1

オリジナル言語: 日本語

コピーライト:© 2003 DAFT LIFE LTD.

公開表記:2024 年 12 月 12 日(木) 世界同時公開

公開作 HP:https://www.culture-ville.jp/daftpunk

鑑賞料金:2500 円一律(劇場およびスクリーンによりアップチャージ料金がある可能性がございます。詳細は直接、ご鑑賞予定の劇場へお問い合わせください)

配給:カルチャヴィル

協力:ワーナーミュージック

(秦野 邦彦/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)