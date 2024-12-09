ホテルニューオータニ（東京）、受験生プラン向けプランを提供
ホテルニューオータニ（東京）は、「受験生プラン／受験生プランPremium」を2025年1月14日から3月21日まで販売する。
客室は電気スタンドと加湿器を完備する。1日5室限定の「受験生プランPremium」ではパナソニックの次亜塩素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」、「ヒーターレス気化式加湿機」、「文字くっきり光」と「パソコンくっきり光」搭載 パルックLEDデスクスタンドを用意するほか、午後6時までのレイトチェックアウトが可能になる。「受験生プラン」の宿泊者は1室5,000円でレイトチェックアウトに変更可能。
シェフ特製の「受験生弁当」は、「おにぎり」、「ニューオータニ特製 カツサンド」に加え、ZENB JAPANとのコラボメニュー「ZENBバーガ−」が新たに登場する。3つの選択肢から好きなメニューを選択できる。館内外の情報提供や交通案内のほか、モーニングコールや夜食の手配、毛布や鉛筆の貸出し、急ぎのランドリーサービスも利用可能。
料金は受験生プランが40,100円から、受験生プランPremiumが54,600円から。料金はすべて税・サービス料込。