º´Æ£½Ù¤¬GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¥·¥Ë¥¢½éÉ½¾´Âæ¡¡Æ±À¤Âå¤Î¸°»³¤ÈÎ©¤Á¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëºÇ½ªÆü ¡Ê2024Ç¯12·î7Æü¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¥Î¡¼¥Ö¥ë¡Ë
¡¡ÃË»Ò¤Ï¡¢SP4°Ì¤Îº´Æ£½Ù¡Ê20¡á¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼3°Ì¤Î¹ç·×270¡¦82ÅÀ¤Ç½éÉ½¾´Âæ¤Î3°Ì¡£À¤³¦²¦¼Ô¤ÇSP¼ó°Ì¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ê20¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ï2°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢292¡¦12ÅÀ¤Ç2Ï¢ÇÆ¤·¤¿¡£
¡¡19Ç¯¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·¤¿º´Æ£¤¬¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ç½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ëÂçµ»4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤ò·è¤á¡¢4¡½3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ê¤É¤â¼Á¹â¤¯·è¤á¤¿¡£Æ±Ç¯Âå¤Î¸°»³¤ÈÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Á¡Ö¥á¥À¥ë¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¼Â´¶¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÄºÅÀ¤â¤¦¤«¤¬¤¦¡£¡Ö¤â¤¦»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£µ¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤¹¤°¡¢ÆÃ¤ËSP¤òÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¢ã¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÏÄÁ¤·¤¯¥ß¥¹Â¿È¯¢äÀ¤³¦²¦¼Ô¤Î¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¯ºÙ¤«¤Ê¥ß¥¹¤ò½Å¤Í¤¿¡£ºÇÆñ´Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥ë´Þ¤à4²óÅ¾Á´6¼ï7ËÜ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤òÁ´¤Æ´ðÁÃÅÀ¤Î¾å¤¬¤ë¸åÈ¾¤ËÄ·¤Ö°Û¼¡¸µ¹½À®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ë¥Ã¥Ä¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢Á´¤Æ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤¬²óÅ¾ÉÔÂ¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»Â³¤±¤ë20ºÐ¤Ï¡Ö¤¢¤Î¹½À®¤Ç¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤»¤Æ¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤È¼ì¾¡¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£