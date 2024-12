先ほどREDLINE STAGEで感動的な復活を遂げたFACT。そのHiro(Vo)、Kazuki(G, Vo)、Takahiro(G, Vo)が、今度はSHADOWSとしてRIOT STAGEに立った。FACTとしてあれだけのものを見せられて、こっちも盛り上がらないわけがない。ライブが始まる前からステージの前(というか周囲)にはオーディエンスが押し寄せ、とんでもない状況が出来上がっていた。熱気が溢れかえるなか、直前にSOUL STAGEで熱演を繰り広げたPaleduskからバトンを受け取る形でステージに上がった3人とHayato(B. Cho)、Ryo(Dr, Cho)。サウンドチェックのときからKazukiがフロアに「ただいまー!」と声をかけるなど、フレンドリーな雰囲気が漂っている(「家みたい。めっちゃ落ち着くー!」とも言っていた)。

セットリスト

[RIOT STAGE]

1. Into The Line

2. CLIMB

3. WASTE NO REASONS

4. WALK AWAY

5. Fail

6. So What

7. Senses

8. SUPERCAR

9. Freedom Is Yours

10. Chain Reaction

11. All I Want

[RIOT STAGE]1. Into The Line2. CLIMB3. WASTE NO REASONS4. WALK AWAY5. Fail6. So What7. Senses8. SUPERCAR9. Freedom Is Yours10. Chain Reaction11. All I Want

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールopen9:00 / start10:30 / 終演予定22:00▼12月7日(土)出演アーティストACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里▼12月8日(日)出演アーティストAFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





2024年12月6日(金)配信開始※デジタルシングル▼VocalAdam Graham (FACT)AG (NOISEMAKER)GEN (04 Limited Sazabys)Hiro (SHADOWS / FACT)細美武士 (MONOEYES)庵原将平 (SHANK)Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)Jesse (The BONEZ / RIZE)JOEY (EGG BRAIN)Jose (TOTALFAT)Kaito (Paledusk)笠原健太郎 (Northern19)Kenta Koie (Crossfaith)Kj (Dragon Ash / The Ravens)MAH (SiM)Masato (coldrain)N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)Suga (dustbox)▼GuitarKazuki (SHADOWS / FACT)YD (Crystal Lake)Daidai (Paledusk)▼Bassチヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)▼DrumsTatsuya (Crossfaith)▼Special Thanks169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

関連リンク

◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

そしてついに始まったSHADOWSのライブ。キックオフを告げるのは「Into The Line」だ。Hiroの「声を聴かせろ!」という言葉に早速沸き起こるシンガロング。小さなステージの上にメンバーはもちろんカメラマンやスタッフ、仲間のバンドマンなどが入り乱れるカオスな状況の前を大量のクラウドサーファーが転がっていく。「CLIMB」ではTakahiroのシャウトがさらにキッズのテンションを爆上げし、イントロから歓声が上がった「WASTE NO REASONS」ではHiroのパワフルなボーカルが琴線を刺激する。ツインギターのストロークが空気をビリビリと震わせる「WALK AWAY」のサウンドがずっしりと響き渡りフロアで手が揺れる頃には、RIOT STAGEを中心に両サイドのステージ前まで、フロアを埋め尽くしたオーディエンスの興奮は最高潮に達していた。「ただいま!」──4曲を終えて改めてKazukiが挨拶。「おまえら、完璧だな! わかってるぞ、ライブハウス大好きだろ?」。大きなステージで復活劇を見せつけたのとは違う近所の兄ちゃんみたいな口ぶりが、このバンドの在り方をよく示している。この距離感もオーディエンスのノリもまさにライブハウスそのものだ。そんな話もそこそこに始まった「Fail」がさっそく新たな熱狂を連れてくると、Takahiroのシャウトが冴え渡る「So What」でさらにギアを上げ、Hiroの「その調子! 上げてけ!」という声とともに「Senses」。リズム隊が鳴らすヘヴィなサウンドがズシンズシンとホールを揺らした。「みんなで歌ってくれ」という言葉どおりにフロア中から声が上がった「SUPERCAR」を経て、「次の曲、歌えるやつもっと前に来てくんねえかな」というHiroの「お願い」を受けてステージ近くの人口密度がさらに増すなか「Freedom Is Yours」が披露される。“一体感”とかの簡単な言葉では表しきれないほど親密な空間。FACTが復活を遂げた今だからこそ、そうした空間を生み出すことができるこのバンドが持つ意味はますます大きい。「今日、この日を迎えるまでに思ったことがあった。SHADOWS、大好きです」──ギターに乗せてHiroが力強い言葉を発する。「もちろん、FACTも大好きになりそうです」──そんな言葉が、彼の中でふたつのバンドが相互作用をもたらしながら動き始めたことを思わせる。そしてこの場を用意してくれたKTRこと鈴木健太郎(<REDLINE>主催者)に感謝を述べると、いよいよライブはラストスパートに入っていく。「Chain Reaction」のリズムがオーディエンスの腕と身体を揺らし、手拍子を誘う。「いけますか、<REDLINE>。歌え!」。Hiroがそう叫ぶとフロア中から大合唱。スケールの大きなメロディがホールの天井すら突き破りそうな勢いで広がっていく。そして最後は「全員で決めようか」と「All I Want」だ。ファストなビートとかき鳴らされるギター。飛び跳ねながら歌うHiroのもとにクラウドサーファーが続々と送り込まれてくる。ライブハウスの熱狂の一番濃い部分をギュウギュウに詰め込んだようなSHADOWSのライブは引きも切らぬ熱狂のうちに幕を閉じた。文字通り一瞬たりとも止まることのない、興奮しっぱなしの35分。圧巻だった。文◎小川智宏写真◎Kohei Suzuki