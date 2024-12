FACTの自主企画イベント<ROCK-O-RAMA 2015>(11月20日@渋谷O-EAST)でラストライヴを行い、最後はステージ上でメンバーが涙を浮かべる展開となり…筆者も忘れられない一日となった。あれから9年の月日が流れ、FACTが<REDLINE ALL THE FINAL>にて復活! 彼らが音楽シーンから消えた空白の9年間にファンになった人もいるだろう。話は少し飛ぶけれど、BRING ME THE HORIZONの最新作『POST HUMAN: NeX GEn』にPaleduskのDAIDAI(G)が共作にて複数曲に関与。そのDAIDAI自身がFACT好きを公言したりと、ミュージシャンズミュージシャンとしての影響力も計り知れないものがあるのだ。

セットリスト

[REDLINE STAGE]

1. a fact of life

2. los angels

3. purple eyes

4. slip of the lip

5. tonight

6. FOSS

7. disclosure

8. miles away

9. rise

[REDLINE STAGE]1. a fact of life2. los angels3. purple eyes4. slip of the lip5. tonight6. FOSS7. disclosure8. miles away9. rise

■<FACT IS LIFE TOUR 2025>

2025.6.11 (WED) 柏PALOOZA

2025.6.12 (THU) 水戸LIGHT HOUSE

2025.9.14 (SUN) 豊洲PIT

2025.9.15 (MON) 豊洲PIT

2025.9.18 (THU) GORILLA HALL OSAKA

2025.9.19 (FRI) GORILLA HALL OSAKA

▼TICKET

オフィシャル先行 12/8(日)17:00~12/22(日)23:59

https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=38270264

2025.6.11 (WED) 柏PALOOZA2025.6.12 (THU) 水戸LIGHT HOUSE2025.9.14 (SUN) 豊洲PIT2025.9.15 (MON) 豊洲PIT2025.9.18 (THU) GORILLA HALL OSAKA2025.9.19 (FRI) GORILLA HALL OSAKA▼TICKETオフィシャル先行 12/8(日)17:00~12/22(日)23:59https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=38270264

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールopen9:00 / start10:30 / 終演予定22:00▼12月7日(土)出演アーティストACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里▼12月8日(日)出演アーティストAFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





2024年12月6日(金)配信開始※デジタルシングル▼VocalAdam Graham (FACT)AG (NOISEMAKER)GEN (04 Limited Sazabys)Hiro (SHADOWS / FACT)細美武士 (MONOEYES)庵原将平 (SHANK)Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)Jesse (The BONEZ / RIZE)JOEY (EGG BRAIN)Jose (TOTALFAT)Kaito (Paledusk)笠原健太郎 (Northern19)Kenta Koie (Crossfaith)Kj (Dragon Ash / The Ravens)MAH (SiM)Masato (coldrain)N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)Suga (dustbox)▼GuitarKazuki (SHADOWS / FACT)YD (Crystal Lake)Daidai (Paledusk)▼Bassチヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)▼DrumsTatsuya (Crossfaith)▼Special Thanks169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

関連リンク

◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

もともとFACTはメタル色の濃いメロディックハードコアバンド・Strung Outの影響を受け、それから音楽的に進化を遂げていった。転機が訪れたのは2009年。セルフタイトルを冠したメジャーデビュー作で従来の複雑なリズムワークに加えて、エレクトロ要素を導入して革命的なサウンドを作り上げた。また、メンバー全員が能面を被ったイメージ戦略も功を奏し、シーンに絶大な衝撃をもたらした。いよいよスクリーンに“FACT”の4文字が映され、遂にHiro(Vo)、Adam(G/Vo)、Kazuki(G)、Takahiro(G)、Tomohiro(B)、Eiji(Dr)のメンバー6人が登場。フロント5人は観客側に背を向け、Eijiと共に円陣を作った後、1曲目は「a fact of life」でスタート。FACTの名を世に知らしめたアンセムをいきなり投下。当時衝撃を受けたファンには耳馴染みのある曲であり、初めてのリスナーにとっては念願の名曲と初対面という、様々な感情が入り乱れる沸騰ぶりだ。次の「los angels」ではKazukiとTakahiroが野獣シャウトをかまし、エッジ際立つリフで攻める「purple eyes」に進むと、バンド一丸となったタイトな演奏に圧倒された。HiroがFACTのTシャツを着たダッチワイフ人形をフロアに投げ込むと、次は「slip of the lip」へ。HiroのハイトーンにAdamのパワフルなヴォーカルが絡み、重厚なポップネスで観客を掌握。さらにメンバー全員で合唱するコーラスワークも抜群に光っていた。「サークルモッシュ!」とTakahiroが煽ると、「tonight」をプレイ。Eijiの図太いビート、Adamのハードコア調のヴォーカルも文句なしのカッコ良さだ。「FOSS」ではHiroが伸びのあるハイトーンを響かせ、サークルモッシュやクラウドサーフは途切れることはない。ここでようやくメンバーが口を開く場面が訪れた。「この言葉を使って、もう生きていくことはねぇと思ったけど…FACTです! 約10年ぶりに戻ってくることができました。もう一度言います、FACTと言います!」──Hiro「(フロアを見て)知らない奴もいるでしょ? でもこれだけ知ってくれている人がいて、ありがとうございます。俺もHiroもTakahiroもバンド(SHADOWS)をやっていて、KTR (REDLINE主催者)から(復活の)話をされたときはいろいろ考えたけど…後悔しないように見ていってくれ!」──KazukiさらにHiroは、「このためにAdamはカルフォルニアから駆けつけてくれた」と付け加えた後、Adamは「日本語忘れたよ(笑)…そんなわけねーよ! この景色を見られて、こいつらとまたやれて嬉しい!」と心情を吐露。また、Kazukiは「ツーバス叩けんの?」と冗談まじりにEijiをイジッたりと、解散前のFACTが蘇るような飾らないやり取りに思わず苦笑い。それからライヴ本編に戻ると、ヘヴィなグルーヴで押しまくる「disclosure」、キャッチーな歌メロと複雑なリズムが共存した「miles away」と畳み掛け、遂にラスト1曲となった。「本当にありがとうございます。ちょっとした告知…俺たちさ、今日ここに立つまで練習したじゃん。もう少しやりてぇと思ったから、少しだけ俺たちと付き合ってください。俺らのライヴが終わった後、Xにツアー(<FACT IS LIFE TOUR 2025>)の日程が出ると思うから」──Hiro「俺たちはまた解散するから。今しかないこと、いっぱいあるからさ。今を大事に、隣にいる奴を助けたり、明日をもっと良くしていこうぜ!」──Kazuki最後は、ツアー発表という驚きの展開を自ら祝福するように楽曲をチョイス。「日を昇ったぜ!」というHIROの言葉とともに「rise」を披露。すると観客は一斉にジャンプし、曲を大声で歌い上げ、最高のエンディングで幕を閉じたのであった。今日のライヴを観た人はもちろん、<REDLINE ALL THE FINAL>の現場に来れなかった人は是非とも来年のツアーに足を運んでほしい。バンドは生き物、次があるかはわからないのだから。とりあえず、今日のライヴを目撃し、微塵も色褪せないFACTの名曲群に心から感動した。文◎荒金良介写真◎ Taka"nekoze photo"