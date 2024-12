2日間に渡った<REDLINE ALL THE FINAL>もいよいよ終盤戦。パンパンに膨れ上がり、移動どころか身動きすらなかなか取れないREDLINE STAGEに登場するのはHEY-SMITHだ。SEから物凄い歓声とクラップが起こり、スタミナを振り絞って向かってくる観客へ向けてまず放つのは「Living In My Skin」から「I'm In Dream」という、景気が良すぎる幕開け。ステージ上のメンバーも、初っ端から全力でアガる観客も、どちらもホントに1曲目なのか、と思ってしまうぐらいの尋常ではないのめり込み方。ただただ圧倒されてしまう。

セットリスト

[REDLINE STAGE]

1.Living In My Skin

2.I'm In Dream

3.Say My Name

4.Fellowship Anthem

5.Into The Soul

6.Endless Sorrow

7.Be The One

8.Let It Punk

9.Don’t Try So Hard

10.Summer Head

11.Inside Of Me

12.You Are The Best

13.Goodbye To Say Hello

14.Come back my dog

[REDLINE STAGE]1.Living In My Skin2.I'm In Dream3.Say My Name4.Fellowship Anthem5.Into The Soul6.Endless Sorrow7.Be The One8.Let It Punk9.Don’t Try So Hard10.Summer Head11.Inside Of Me12.You Are The Best13.Goodbye To Say Hello14.Come back my dog

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホールopen9:00 / start10:30 / 終演予定22:00▼12月7日(土)出演アーティストACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里▼12月8日(日)出演アーティストAFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





2024年12月6日(金)配信開始※デジタルシングル▼VocalAdam Graham (FACT)AG (NOISEMAKER)GEN (04 Limited Sazabys)Hiro (SHADOWS / FACT)細美武士 (MONOEYES)庵原将平 (SHANK)Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)Jesse (The BONEZ / RIZE)JOEY (EGG BRAIN)Jose (TOTALFAT)Kaito (Paledusk)笠原健太郎 (Northern19)Kenta Koie (Crossfaith)Kj (Dragon Ash / The Ravens)MAH (SiM)Masato (coldrain)N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)Suga (dustbox)▼GuitarKazuki (SHADOWS / FACT)YD (Crystal Lake)Daidai (Paledusk)▼Bassチヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)▼DrumsTatsuya (Crossfaith)▼Special Thanks169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

関連リンク

◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX

◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

◆BARKS内<REDLINE ALL THE FINAL>特設ページ◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルサイト◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルX◆<REDLINE ALL THE FINAL> オフィシャルInstagram

「よく来たな! オレたちがHEY-SMITHだ!」と猪狩秀平(G, Vo)が手短な挨拶をしたかと思えば、すぐさまYUJI(Ba, Vo)の鋭い歌声から始まる「Say My Name」へ。曲自体の邁進力も素晴らしいが、かなす(Tb)やイイカワケン(Tp)がする手招きも着火されるポイントに違いなく、ギリギリまで張り詰めたテンション感を維持しながら観客をどこまでも高揚させていくのだ。「全員、踊れ!」という大号令から「Fellowship Anthem」を投下した後、<REDLINE>が終わりを迎えることを惜しみつつ、メソメソするのは性に合わない、完全燃焼してくれ、と軽快に突入したテキーラタイムで曲を奏でながら「飲め!飲め!」と絶叫するのも何だが彼ららしいところ。そこで少しの休憩でも取っていいのだろうが、イイカワケン、満(Sax)、Task-n(Dr)のソロ回しも惹きつけられた「Into The Soul」、主催であるJMSで流通して初めてインディーズ1位にもなったという「Endless Sorrow」と続けながら、無駄な隙間など一切いらないとばかりに「Be The One」やゴキゲンで骨太な「Let It Punk」までフルスイングで連投していく。生命を帯びたような躍動をフロアが見せれば、より止まらないのがHEY-SMITHというバンドだ。絶妙なタイム感で「Don’t Try So Hard」と「Summer Head」を響かせ、イントロのホーンが鳴った瞬間に悲鳴のような大歓声が生まれた「Inside Of Me」というヤバすぎる流れを作っていくが、当然のように遅れを取らない観客。激しさを伴った音とリズムに酔いしれながらステージへ熱を飛ばす姿に対して、猪狩が思わず「ビューティフル!」と声を上げるほどだった。いわゆるスタンダードなスカパンクでもない彼らの音楽性に対して、「否定的なことを言う人もいたが、<REDLINE>の首謀者であるKTRは一回も否定しなかった」と猪狩が語り、感謝を伝えるように、捧げるように「You Are The Best」をプレイし、「寂しいと言うんじゃなく、一緒に乗り越えていくのが本当の仲間だと思ってる。これからもよろしく!」という言葉から「Goodbye To Say Hello」へ。これで何かの縁が切れるわけでもない。ベタな表現だが、終わりは新たな始まりを告げるモノでもある。ただ、それでもこの2曲はいつもとは少し違う、しみじみとした表情をしていたようにも感じてしまった。締めくくりは彼ららしくと言うべきか、猪狩が「音楽を好きな気持ちを、<REDLINE>を好きな気持ちを爆発させろ!」と声を上げ、とんでもない火力を誇る「Come Back my dog」をセレクト。ステージ上で語っていたように、湿っぽいのは似合わない。この炸裂っぷりがHEY-SMITHの魅力であり、数多の熱狂を繰り広げてきた<REDLINE>にふさわしいパフォーマンスだった。文◎ヤコウリュウジ写真◎RUI HASHIMOTO [SOUND SHOOTER]