<REDLINE ALL THE FINAL>2日目も終焉が近づいている。SOUL STAGEのアンカーを担当したのはNOISEMAKERだ。「<REDLINE>、全員飛べ!」とAG(Vo)が焚きつけ、「LAST FOREVER」で鮮やかなスタートダッシュ。オリエンタルなイントロを導入に、生演奏と電子音を効果的に織り交ぜた楽曲を放つ。フィジカルを揺さぶる躍動感に加え、大バコが担う雄大なスケールを見せつける。曲に自然と身を委ねるだけで、すべての感情が開放されていくよう。

セットリスト

[SOUL STAGE]

1.LAST FOREVER

2.Something New

3.Wings feat. JESSE

4.Supernatural feat. Masato

5.聲 feat. kj

6.NAME

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





「Something New」は冒頭部分から“ワーッ!”と歓声が上がり、HIDE(G)のヘヴィなリフも相まって会場の温度は上昇。YU-KI(B)の骨太なベースも聴き応えがあり、打ち込み音はより一層華やかさを増していた。「風を起こせ!」と曲中にアジテートを入れ、ステージとフロアの境界はみるみると崩れていった。「<REDLINE>、最高だな。羽が生えちまうよな。翼を授けるぜ!」と吠えた後に「Wings feat.JESSE」をプレイ。ここからフェスらしい演出が続く展開に。今日で何度目の飛び入りだろう、途中からJESSE(RIZE / The BONEZ)が参戦。AGとボーカルを分け合い、言葉を速射して濃密な時を刻みつけ、観客のエネルギーを最大限に高めていった。「北海道のでっかい風、NOISEMAKERです。本当にKTR(<REDLINE>主催者)ありがとう! マジで今日ハンパねぇな。こんなに楽しい祭りは久しぶり。間違いなく日本史に残るフェスだと思う。<REDLINE>には昔から魅せてもらったから…今度は俺たちの番、おまえたちの番だ!」とAGは伝え、12月5日に配信リリースしたホヤホヤの新曲「Supernatural(feat. Masato from coldrain)」へ。打ち込み音とヘヴィな演奏を掛け合わせ、ライブでは迫力溢れるダイナミズムを叩きつけてくる。途中からMasato(coldrain)がステージに現れ、クリーン・ボイスから濁声シャウトまで豊かな表現力で楽曲を彩る。エレクトロパートを大胆に取り込んだアレンジといい、起伏に富むサウンドで観客を翻弄していた。「もう1曲、新曲やってもいいですか? まだどこにも出してない曲です。声に出したら形になった曲です」という意味深なMCを挟んで、未発表曲「聲 feat.Kj」へ。王道ロックと言いたくなる雄大な曲調にKj(Dragon Ash)も加わり、聴き手を明るく照らすピースフルなナンバー。AGとKjは硬軟併せ持つ歌唱アプローチを施し、場内はケータイの灯りに包まれる幻想的な景色へと様変わり。NOISEMAKERとして完全に新境地を切り拓いた魅惑の楽曲であった。早く音源で聴いてみたい。「<REDLINE>最高でした。20年もバンドやっていたら、まだまだ奇跡が見れるもんだな。俺たちの歌!」と叫び、「NAME」をプレイ。バンドの名刺代わりと言えるアンセムで観客の余力を奪い、凄まじい祝祭感を作り上げて、ライブは終了。<REDLINE ALL THE FINAL>スペシャル仕様のパフォーマンスにすべての人が大満足したに違いない。文◎荒金良介写真◎ Taka"nekoze photo"