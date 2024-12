14年間続いた<REDLINE>の歴史にもうじき幕が下りようとしている20時50分。BODY STAGEのファイナルアクトを任されたのは、2024年に結成から20年目を迎えたSHANK。前から後ろまで人で埋めつくされた会場にSEが響くなか、さほど緊張した様子もなく、いつものようにふらりとステージに現われた庵原将平(Vo,B)、松崎兵太(G,Cho)、早川尚希(Ds,Cho)。

セットリスト

[BODY STAGE]

1.Surface

2.Departure

3.Two sweet coffees a day

4.620

5.Set the fire

6.Hope

7.Extreme

8.Life is...

9.Wake Up Call

10.Steady

11.Take Me Back

12.Good Night Darling

13.submarine

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





しかし庵原が左手のコブシをゆっくりあげたのが合図だった。松崎がギターのフィードバック音を、早川がシンバルを鳴らし始めた。軽い挨拶と共にSHANKが聴かせるのは「Surface」。深く伸びやかな歌声をどこまでも響かせ、オーディエンス全員を一瞬で引き込み、心もつかんでいった。そこからすかさず「Departure」へ入るという絶妙な流れ。さらに間を作ることなく、曲をどんどん畳みかけていく。のっけから気持ちをつかまれたオーディエンスだから、曲のたびに心を沸き立たせ続けた。「長崎の漁業組合・SHANKといいます。NOISEMAKERはカッコ良くない? 北海道の風です、みたいな。俺ら、“長崎の風”ばい(笑)。こっちのステージでトリ任せてくれて、ありがとうございます。楽しんで帰るわ、好き勝手やってくれ」──庵原メロウでありながら力強い「Set the fire」をはじめ、ライブのキラーチューンを次から次へと連投し、全員を楽しませていくSHANK。早川が正式加入してまだ1年も経っていないが、結成20周年を記念した精力的ツアーや様々なライブを経験したことも功を奏して、バンドとしての仕上がりっぷりが凄まじい。3人それぞれが自分の役割と相手のプレイをしっかり熟知。互いを活かしあいながら作るアンサンブルは強くてしなやか。しかも一人ずつが鳴らす音も良ければ、プレイそのものも抜群な安定感と演奏力。トリオ編成とは思えぬ厚みだってある。メロディックパンク・バンドと呼ばれているSHANKだが、庵原の歌うメロディは一味違う。九州男児の血がごく当たり前にフィードバックもされているのだろう。甘いマスクをしているが、男らしい熱さや頼もしさが根底にしっかりある。疾走曲からスカテイストを盛り込んだ曲、ポップ感覚が強めのものなど、SHANKは様々な曲調を作っているが、今のSHANKが鳴らすと、どれもが厚くて熱い。3人のエネルギーが凝縮した音楽は最高でしかない。「JMS、ありがとうございます。ここだけの話、僕らは一回、JMSを裏切って、エイベックスに行きました(笑)。だけど毎回、こうやって呼んでくれる。感謝しています。終わってしまうのは寂しいけど、みんな、すぐ会えるんで。なんかあったら、また集まりましょう」──庵原そう言いながら、ライブ後半も様々な曲を織り交ぜながら突き進むSHANK。伸びやかなメロディや歌に合わせてコブシがあがり、熱い音に煽られてフロアでは人が飛び、<REDLINE>のファイナルをエンディングの瞬間まで強烈に彩り続けた。文◎長谷川幸信写真◎MASANORI FUJIKAWA