Da-iCEが本日12月8日に、デビュー10周年のアニバーサリーイヤー終着点となる<Da-iCE 10th Anniversary Arena Tour 2024 -MUSi-aM->の最終公演を、国立代々木競技場 第一体育館にて開催した。ライブは、2024年10月にリリースしたアルバム『MUSi-aM』のリード曲「TAKE IT BACK」からスタート。メンバーが、ステージ下から勢いよく飛び出すジャンプアップ登場で、会場は一気に熱気に包まれた。その後「Funky Jumping」「Kartell」とライブの定番曲を披露し、続けてアルバム『MUSi-aM』の収録曲「Entrance 6」を、客席まで広がったセンターステージで披露すると会場の一体感は最高潮となった。

セットリスト



01. TAKE IT BACK02. Funky Jumping03. Kartell04. Entrance 605. Clap and Clap06. A2Z07. atmosphere08. Ride or Die09. ナイモノネダリ10. Whale Tail11. Codependency12. Never13. Aware14. I wonder15. CITRUS16. Your Turn17. イミテーション18. オレンジユース19. DREAMIN' ON20. My baby21. I'll be your HERO22. Story23. BACK TO BACK24. スターマイン25. Live goes onhttps://open.spotify.com/playlist/2qXLbtxkd8q5DOT2w8D389