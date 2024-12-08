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02. Funky Jumping
03. Kartell
04. Entrance 6
05. Clap and Clap
06. A2Z
07. atmosphere
08. Ride or Die
09. ¥Ê¥¤¥â¥Î¥Í¥À¥ê
10. Whale Tail
11. Codependency
12. Never
13. Aware
14. I wonder
15. CITRUS
16. Your Turn
17. ¥¤¥ß¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó
18. ¥ª¥ì¥ó¥¸¥æ¡¼¥¹
19. DREAMIN' ON
20. My baby
21. I'll be your HERO
22. Story
23. BACK TO BACK
24. ¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó
25. Live goes on
https://open.spotify.com/playlist/2qXLbtxkd8q5DOT2w8D389
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https://Da-iCE.lnk.to/OrangeYouth
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https://da-ice.lnk.to/SG_20250115
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2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ 17:30/18:30¡ÊLIVE¡Ë
https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1117572
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