¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ö¾®·¿µ¡´ïÇã¼è¡×¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢½èÊ¬¤Ëº¤¤ë¸Å¤¤µ¡¼ï¤Ç¤â30Ê¬¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È²½
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢ËÅç¶è¤ÈÎýÇÏ¶è¡¢ÈÄ¶¶¶è¤Î¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¾®·¿µ¡´ï¤òd¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÇã¤¤¼è¤ë¡Ö¾®·¿µ¡´ïÇã¼è¡×¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¿ôÆü·Ð¤Ä¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æº£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÁÀ¤¤¤Ê¤É¤òÃ´Åö¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡£
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î1¤Ä¡¢¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥× ÂçÄÍÅ¹
¾õÂÖ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ººÇÂç1000¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¡Ö¾®·¿µ¡´ïÇã¼è¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥²ー¥àµ¡ ¤Ê¤ÉÂÐ¾Ý5ÉÊÌÜ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾õÂÖ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º°ìÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Çµ¡´ï¤òÇã¤¤¼è¤ë¡£ÉÊÌÜ¤´¤È¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ï500¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç500¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ê¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¡Ë¤Ç100¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç1000¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥²ー¥àµ¡¤Ç500¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢µ¡´ï¤Î¸¶·¿¤òÎ±¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤ÏÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¡´ï¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Çã¼è²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢½ñÎà¤òºîÀ®¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÇã¤¤¼è¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂ¨»þ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£°ìÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄó¶¡¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎºÙ¤«¤ÊººÄê¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤ª¤à¤Í15～20Ê¬¤Ç¼êÂ³¤¤Ï´°Î»¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥³¥â¥æー¥¶ー¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£»ý¤Á¹þ¤àµ¡´ï¤â¤Û¤«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ã¼Ëö¤Ç¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂÐ±þ
Çã¼è¸å¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤Ç¤¹¤°¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë
Çã¼è¤Ë½Ð¤¹À½ÉÊ¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤Ç¥Çー¥¿¤ò¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¡£²¼¼è¤êµ¡¼ïÆ±ÍÍ¥É¥³¥â¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥×ÀßÃÖ¤ÎDOCOPY¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼«¿È¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤
3¶èÁ´Å¹¤Ë¤·¤¿ÁÀ¤¤
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ï¡¢ËÅç¶è¤ÈÎýÇÏ¶è¡¢ÈÄ¶¶¶è¤Î3¶èÆâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥³¥â¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Ä¾±ÄÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂåÍýÅ¹¤ÎÅ¹ÊÞ¤â´Þ¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Çã¼è¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÉÔÍÑÉÊ²ó¼ý¤ò¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤ÏÃæ¸ÅÉÊ¤Î¼è°ú¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤ÆÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ã¼Ëö¤Î²¼¼è¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÅÊª¾¦¤Îµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¼è°ú¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥æー¥¶ー¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Å¹Æ¬¤Ç¤Ï¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¤·¤Æ°ÆÆâ
¡¡º£²ó5ÉÊÌÜ¤òÀßÄê¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈËÜÉô ¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô ÀïÎ¬¡¦´ë²èÃ´Åö¤Î»³ÅÄÍ¦¼ù»á¤Ï¡Ö²ÈÄí¤ÇÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁªÄê¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å»È¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤¬½èÊ¬ÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤Ç»È¤ï¤ì¤ºÊüÃÖ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤â¤Î¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º¤Î¤â¤Î¤òÀßÄê¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
±Ä¶ÈËÜÉô ¥¢¥Õ¥¿ー¥Þー¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô ÀïÎ¬¡¦´ë²èÃ´Åö¤Î»³ÅÄÍ¦¼ù»á
¡¡3¶è¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ»á¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£³Æ½ê¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯3¶èÆâÁ´Å¹¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤äÍøÊØÀ¸þ¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¼ÂºÝ¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿µ¡´ï¤Î¾õÂÖ¤ä¿ô¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢Çã¼èµ¡´ï¤ÎÍø³èÍÑÊýË¡¤äÇã¼èÉÊÌÜ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ê¤É¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£