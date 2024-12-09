[¥¹¥¿¥Ñã·Æ£¤Î¡Ö¥¹¥¿¥Ñ¥È¥í¥Ë¥¯¥¹Mobile¡×]Anker¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡ÖSolix C300 DC¡×¤¬Ä¶ÊØÍø¥Ã!!!
¡¡12·î6Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Amazon¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー2024¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥»ー¥ë¤Ï¤µ¤Û¤ÉÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¤Î²¶¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¢¤³¤ó¤Ê¥â¥Î¤ò¹ØÆþ¡ª¡¡¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿～¡ª
º¸¤Ï¡ÖAnker Prime Power Bank ¡Ê9600mAh, 65W, Fusion¡Ë¡×¤Ç¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê1Ëü4990±ß¤¬33¡ó°ú¤¤Ç9990±ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤¨¤Ã¥½¥ì1Ëü±ßÀÚ¤ë¤Î¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¹ØÆþ¡£±¦¤Ï¡ÖAnker Solix C300 DC Portable Power Station¡×¤Ç¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê2Ëü4990±ß¤¬28¡ó°ú¤¤Ç1Ëü7990±ß¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¤¦¤Ã¤½¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÅÅ·â¹ØÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤â¡Ö¤½¤Î¤¦¤ÁÇã¤¦¥¾¡ª¡×¤ÈÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡£¤½¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤â¥¤¥¤´¶¤¸¤ÎÃÍ°úÎ¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥³¥Ã¤È¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡ÖAnker Solix C300 DC Portable Power Station¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤§～¤â¤È¤â¤ÈÍÆÎÌ¤Î¤ï¤ê¤Ë¤Ï³Ê°Â´¶¤¬¤¢¤ë¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤Î¤Ë¡¢1Ëü7990±ß¤Ê¤éÇã¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤È¡£
¡¡²¶¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼¼Æâ¤ÇÂçÍÆÎÌ¤À¤±¤ÉÃÖ¤¾ì½ê¤ä»ý¤Á±¿¤Ó¤¬ÍÆ°×¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー/¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤¬¡ÖAnker Solix C300 DC Portable Power Station¡×¹ØÆþ¤Î¸å²¡¤·¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Anker Solix C300 DC Portable Power Station¤Ï¡¢Anker¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¥·¥êー¥º¡ÖSolix¡×¤Î¤¦¤ÁºÇ¤â¾®¤µ¤¯·Ú¤¤¥â¥Ç¥ë¡£¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢288Wh¤ÈÂçÍÆÎÌ¡£Anker¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤é19²ó¡¢¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ê¤é5²ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤é13²ó¡¢Ëþ½¼ÅÅ¤Ë¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨²èÁü¤ÏAmazonÈÎÇä¥Úー¥¸¤è¤êÈ´¿è¡£
¡¡¤¢¤È¥³¥ì¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¥«¥Æ¥´¥êー¤ÎÀ½ÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¡¢AC¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡Ê¥³¥ó¥»¥ó¥È¡Ë¤ò´º¤¨¤ÆÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ê¥¤¥¹¡£AC¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È¥µ¥¤¥º¤¬¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢DC/AC¥³¥ó¥Ðー¥¿ー¤È¤«ÆâÂ¢¤¹¤ë¤Î¤Ç½Å¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÅÅ¸»¤ÎAC¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤ÏÅÅÎÏ¸úÎ¨Åª¤Ë¤â¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊAC¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤òÈóÅëºÜ¤È¤·¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤ä·Ú¤µ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤¬¹¥¤¡£¤Þ¤¿¡¢½½Ê¬¹â½ÐÎÏ¤Ê¥Ýー¥È¤¬Â¿¤á¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹¥¤¡£
¢¨²èÁü¤ÏAmazonÈÎÇä¥Úー¥¸¤è¤êÈ´¿è¡£
¡¡¤¢¤È¡¢»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¸ª³Ý¤±»ý¤Á±¿¤ÓÍÑ¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£USBµëÅÅ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¼¼Æâ¤ÇÃÖ¤¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä»È¤¦¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ª¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÈó¾ï¤ËÊØÍø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖAnker Solix C300 DC Portable Power Station¡×¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤æ¤¤¿¤¤¥Ã!!!
ÈÆÍÑUSBµëÅÅ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¼ÂÍÑÅª
¡¡¡ÖAnker Solix C300 DC Portable Power Station¡×¡Ê°Ê²¼¡¢C300 DC¡Ë¤Î»ÈÍÑ´¶Åª·ëÏÀ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¼¼Æâ¤Î¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤ó¤ÇÃÖ¤±¤Æ¡¢¥Ýー¥È¿ô¤¬Â¿¤¯¡¢½ÐÎÏ¤Î¹â¤¤ÂçÍÆÎÌ¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«USBµëÅÅÍÑÅÅ¸»¡Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄ¶ÊØÍø¥Ã!!!¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡C300 DC¤Î½ÐÎÏ¥Ýー¥È¤Ï7¤Ä¤Ç¡¢¹ç·×300W¤Î½ÐÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬ÈÆÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëUSB½ÐÎÏ¤Ï6¥Ýー¥È¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á4¤Ä¤¬USB-C¡¢2¤Ä¤¬USB-A¡£¹â½ÐÎÏ¤Ç¥Ýー¥È¿ô¤¬Â¿¤¤USBµëÅÅ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êーÀ½ÉÊ¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ëÀÛÂð¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ó¤ÈUSB-AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤ÎÎà¤Î½ÐÈÖ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¤É¤ó¤É¤óUSB-AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤¬È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢C300 DC¤ÏÎ©¤Æ¤¿¾õÂÖ¤Ç»È¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢Ã¼»ÒÎà¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÁ°ÌÌ¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤Ö¤óÇÓÇ®¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËC300 DC¤Ë¤ÏÇÓÇ®¥Õ¥¡¥ó¤ÏÈóÅëºÜ¤Ç¡¢¤Ä¤Í¤ËÀÅ²»¤Ç»È¤¨¤ë¡£
C300 DC¤Î½Å¤µ¤ÏÌó2.8kg¡£ËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¤È»×¤ï¤ì¤ë¶¯ð×¤À¤¬¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ë¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤ÏÏÓ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿ÉÕÂ°¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÁõÃå¤·¤Æ¸ª¤¬¤±¤Ê¤É¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ä½Å¤¤¤â¤Î¤Î°ÌÃÖÊÑ¤¨¤Î¤¿¤á¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤ÏÍÆ°×¤À¡£ËÜÂÎ¾åÉô¤Ë¤Ï¥é¥ó¥¿¥ó¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ëLED¥é¥¤¥È¡ÊÇò¿§¡Ë¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤¾å¤²¤Æ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÅÀÅô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤µ¤Ï3ÃÊ³¬¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤¤¬âÁ¤·¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¥½¥Õ¥È¤Ê¸÷¤òÊü¤Ä¥é¥ó¥¿¥ó¤À¡£
C300 DC¤Î³ÆÉôÌ¾¾Î¡£¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤è¤êÈ´¿è¡£
C300 DC¤Î¤ª¤â¤Ê»ÅÍÍ¡£¢¨²èÁü¤Ï¸ø¼°¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤è¤êÈ´¿è¡£
¡¡¤¢¤ÈC300 DC¤Î¥µ¥¤¥º¡£¥µ¥¤¥º¤ÏÌó12.4¡ß12.0¡ß20.0cm¤Ç¡¢ÇØ¤Ï¤ä¤ä¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤¬Ìó12.4¡ß12.0cm¤Ê¤Î¤Ç¡¢CD¥±ー¥¹¤òÊ¿ÃÖ¤¤Ë¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥Úー¥¹¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¡£¤Þ¤¿Ìó2.8kg¤È¤¤¤¦½Å¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅ¥±ー¥Ö¥ë¤Î¥×¥é¥°¤òÊÒ¼ê¤ÇÁÞÈ´¤Ç¤¤ë¤Î¤â¼ÂÍÑÅª¤À¤È´¶¤¸¤ë¡£
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢C300 DC¼«ÂÎ¤Î½¼ÅÅ¤â¹âÂ®
¡¡Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤ËC300 DC¤Ë¤Ï4¤Ä¤ÎUSB-C¥Ýー¥È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²¼Â¦¤ËÊÂ¤ó¤ÀUSB-C1/USB-C2/USB-C3¤Î½ÐÎÏ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìºÇÂç100W/ºÇÂç140W/ºÇÂç140W¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£USB-PD¤Ë¤è¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤¿¤À¤·¹ç·×½ÐÎÏ¤ÏºÇÂç300W¡£
C300 DC¤Î¤ª¤â¤Ê½ÐÎÏÃ¼»Ò¡£ºÇ²¼ÃÊ¤ËÊÂ¤ÖUSB-C¥Ýー¥È¤ÏUSB-PDµÞÂ®µëÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë»È¤¦¤È¡¢2Âæ¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÆ±»þ½¼ÅÅ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¤Î²¶¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤è¤ë¤¬¡Ë¡ÖC300 DC¤À¤È¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¤¤¤Ä¤Ç¤âµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤Æ¥¥â¥Á¥¤¥¤¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤éC300 DC¤Ø¤Î½¼ÅÅ¤ÏUSB-C2¥Ýー¥È/USB-C3¥Ýー¥È¤ò»È¤¦¡£¤É¤Á¤é¤Î¥Ýー¥È¤âºÇÂç140W¤Þ¤ÇÆþÎÏ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢C300 DCËÜÂÎ¤âµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËUSB-C2¥Ýー¥È/USB-C3¥Ýー¥ÈÎ¾Êý¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ç·×ºÇÂç280WÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢140W°Ê¾å¤Î½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¤ÊUSB-AC¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ê¤É¤¬2¥»¥Ã¥ÈÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢2¥Ýー¥È¤ËÆ±»þÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤é～½¼ÅÅÂ®¤¤～¡×¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤ë¡£
USB-C2¥Ýー¥È/USB-C3¥Ýー¥È¤òÆ±»þ¤Ë»È¤Ã¤ÆC300 DC¤òµÞÂ®½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
C300 DC¤ÎÉ½¼¨¥Ñ¥Í¥ë¤ÇÆþÎÏÃæ¤Î¥ï¥Ã¥È¿ô¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤200W°Ê¾å¤Ç½¼ÅÅ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¤Þ¤ÀºÇÂç¤Î280W¤È¤¤¤¦É½¼¨¤ÏÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
C300 DC¤Î¾õÂÖ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤«¤é¤Ç¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡C300 DC¤òµÞÂ®½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢ËÜÂÎ¤Ï¾¯¤·Ç®¤ò¤â¤Ä¡£¤È¤¯¤ËUSB-C¥Ýー¥ÈÉÕ¶á¤¬¤Û¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤«¤¯¤Ê¤ë´¶¤¸¡£¤Þ¤¿¡¢»È¤¦USB-C¥±ー¥Ö¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢USB-CÃ¼»ÒÉÕ¶á¤¬¾¯¤·Ç®¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»È¤¦USB-AC¥¢¥À¥×¥¿ーËÜÂÎ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡Ë¡£
ÊØÍø¤Ê¥¢¥×¥ê¡¢ÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤Ê¥é¥ó¥¿¥ó¡¢ÉÔËþ¤â¾¯¤·¤¢¤ë¤¬Áí¹çÅª¤Ë¥Ê¥¤¥¹¤ÊC300 DC
¡¡Anker¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤É¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤È¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤É¤Î¾õÂÖ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤êºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£C300 DC¤âÆ±ÍÍ¤À¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖAnker¡×¤ÇC300 DC¤Î¾õÂÖ³ÎÇ§¤äÀßÄê¤ò¹Ô¤¨¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤â¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤«¤é¡£C300 DCËÜÂÎ¤òµÞÂ®½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー»ÄÎÌÊÑ²½¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌû²÷¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¡¢ËÜÂÎ¾åÉô¤ÎLED¥é¥ó¥¿¥ó¤âÄäÅÅ»þ¤ËÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤À¡£C300 DC¤Ï¤¤¤Ä¤â¼ê¶á¤ËÃÖ¤¤¤Æ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ËÆ±»þ¤ËC300 DC¡á¥é¥ó¥¿¥ó¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÄäÅÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼êÃµ¤ê¤Ç¥é¥ó¥¿¥ó¤òÅÀÅô¤µ¤»¤Æ¤¹¤°¼þ°Ï¤ò¾È¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½¼ÅÅ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó²èÌÌ¤¬¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÎÌÀ¤«¤êÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡£
¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È»ÄÇ°¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ýー¥ÈÎà¤Î¥Õ¥¿¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£²¶Åª¤Ë¤Ï¤¢～¤ó¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¥·¥¬ー¥½¥±¥Ã¥È¤ä¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë½¼ÅÅ¥Ýー¥È¡ÊXT60¥Ýー¥È¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥Õ¥¿¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¤Þ¤¢¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æー¥×¤È¤«¤ÇºÉ¤¤¤¸¤ã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¥¹¤±¤É¤Í¡£
Â¿ÍÑ¤·¤Ê¤¤¥Ýー¥È¤Ë¥´¥ß¿¯ÆþËÉ»ß¤Î¥Õ¥¿¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¤É¤¦¤Ë¤«ºÉ¤´¤¦¤È»×¤¦¤¬¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÎAnker Solix C300 DC Portable Power Station¡£¹ØÆþÄ¾¸å¤«¤éUSBµëÅÅ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤èー¤¯ÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤Ë¤·¤Æ¤â¥³¥ì¡¢ÄÌ¾ï²Á³Ê2Ëü4990±ß¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¹â¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÍÆÎÌ¡¦µ¡Ç½À¡¦¼ÂÍÑÀ¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¥½¥ì¤ò¤µ¤é¤Ë-28%¥ª¥Õ¤Î1Ëü7990±ß¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£¤È¤â¤¢¤ìËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤AC¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ê¤·¤Î¥Ýー¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£