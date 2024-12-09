¡¡2018Ç¯12·î9Æü¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ØÙû¾ò¾¯½÷»þ·× feat.½é²»¥ß¥¯¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü2024Ç¯12·î9Æü¤ÇÅê¹Æ¤«¤é6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª

¡¡ºÆÀ¸¿ô¤ÏÎß·×3,209,765²ó¤ËÃ£¤·¡¢Æ°²è¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¿ô¤Ï10,228·ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨µ­»öÀ½ºî»þ¡Ë¡£

¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯

¡¦¡ØÙû¾ò¾¯½÷»þ·× feat.½é²»¥ß¥¯¡Ù¤Î»ëÄ°¥Ú¡¼¥¸
https://www.nicovideo.jp/watch/sm34294264

¡¦¡ØÙû¾ò¾¯½÷»þ·×¡Ù¤Î´ØÏ¢Æ°²è
https://www.nicovideo.jp/tag/Ùû¾ò¾¯½÷»þ·×

¡¦ÌµÎÁ¤Ç¥Ü¥«¥íÄ°¤¯¤Ê¤é¡Ö¥Ü¥«¥³¥ì¡×100Ëü¶Ê°Ê¾å¤Î¥Ü¥«¥í¤¬Ä°¤±¤ë²»³Ú¥¢¥×¥ê¡ª ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¥³¥Á¥é
https://onl.sc/Jxty51d