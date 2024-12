【インディ・ジョーンズ/大いなる円環】12月9日 発売価格:9,680円~CEROレーティング:D(17才以上対象)

Bethesda Softworksは、Xbox Series X|S/PC用アクションゲーム「インディ・ジョーンズ/大いなる円環」を12月9日に発売する。価格は9,680円から。リリース初日からGame Passにも対応する。

本作は、映画「レイダース/失われたアーク《聖櫃》」と「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」の間の時期を舞台にした一人称視点のシングルプレーヤーゲーム。MachineGamesがLucasfilm Gamesと共同で制作している。

映画のようなアクション、謎解き、そして手に汗握る戦闘を織り交ぜながら、プレーヤーは世界を股にかけ、本物のインディ・ジョーンズの冒険に乗り出して、敵対する危険な勢力に立ち向かう。

配信予定のDLC「巨人の教団」では、さらなるコンテンツが楽しめる。本DLCはストーリー中心の内容となり、Premium Edition、Premium Upgrade、Collector's Editionに収録され、本編の発売後に配信される。なお、2025年春には、プレイステーション 5版でもリリースされる予定。

ゲーム概要

【『インディ・ジョーンズ/大いなる円環』オフィシャルローンチトレーラー】

本作では、インディ・ジョーンズになって、探検や没入感あるアクション、謎解き満載の、スリルあふれる冒険の世界を楽しめる。才能ある考古学者として、鋭い知性、機転、そしてトレードマークのユーモアを生かし、敵たちと競い争いながら世界中を駆け巡り、謎につながる秘密を解き明かしていく。

謎に満ちた世界が待ち受ける

マーシャル大学のホールやバチカンの中央部、エジプトのピラミッド、スコータイ朝の水中に沈んだ寺院などを旅する。真夜中に突然忍び込んできた謎の大男との対決は、世界を揺るがす秘密を巡る大冒険の始まりだった。新たな仲間との出会いやお馴染みの敵との戦いを通じて魅力的なキャラクターたちと関わりながら、知識と機転で古代の謎を解き明かし、激しい戦いを生き延びよう。

鞭を使ったアクション

インディのトレードマークである鞭は、もちろんメイン装備として敵の陽動や無力化、攻撃に使用できるが、単なる武器に留まらず、インディの移動時に最大の効果を発揮する。無警戒状態の見張りの頭上をスイングしてやり過ごしたり、壁をよじ登ったりして、美しい世界を進んでいく。ステルスによる潜入、興奮の接近戦、そして銃撃戦を組み合わせて敵の脅威に立ち向かい、謎を暴いていく。

発見の精神

ストーリー主導型ゲームプレイとオープンマップがダイナミックに混ざり合う冒険が繰り広げられる。内なる冒険心に身を委ね、解き明かさずにはいられないような秘密や危険な罠、巧妙な謎に満ちた世界の探検に乗り出そう。

(C) & TM 2024 Lucasfilm Ltd. Developed by MachineGames Sweden AB and published by ZeniMax Media Inc. Game codes (C)2024 ZeniMax Media Inc. ZeniMax, MachineGames and their respective logos are trademarks of ZeniMax Media Inc. All rights reserved.