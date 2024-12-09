¡È¥ß¥¹¥Þ¥¬¡É2À¤ÂåGP¡¦º£¿¹ËàÌí¡õÍÕ·î¤¯¤ì¤¢¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÌ©Ãå¡Ö¥ä¥ó¥Þ¥¬¡×É½»æÅÐ¾ì
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/09¡Û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2023¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Îº£¿¹çýÌí¤È¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2024¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÍÕ·î¤¯¤ì¤¢¤¬¡¢12·î9ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×2¡¦3¹çÊ»¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÉ½»æ¡¦´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¡È¥ß¥¹¥Þ¥¬¡ÉÈ¯¤Î£×¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¤Ç¡¢µ±¤«¤·¤¤¥Ú¥¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¡×2À¤ÂåGP¡¦¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÌ©Ãå
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¡È¥ß¥¹¥Þ¥¬¡É2À¤Âå¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£2¿Í¤Ï¥Ó¥¥Ë¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÌ©Ãå¤·¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤ä¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÁÇÈ©¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ä2025Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£¥°¥é¥ó¥×¥êÆ±»Î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¹æ¤Î´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÀ¾Èø´õÈþ¡¢¾¾ÅÄ¼Âºù¡¢²Ö¾ëÆà±û¡¢»³ËÜ°É¡£´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡¢²ÃÆ£°½Çµ¡¢µÈ°æ¤·¤¨¤ë¡¢ÈøÌÐ°æÁÕÎÉ¡¢ÂçÀ¾ÍÛ±©¡¢¸ÅÅÄºÌ¿Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥ß¥¹¥Þ¥¬¡×2À¤ÂåGP¡¦¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÌ©Ãå
¢¡¡È¥ß¥¹¥Þ¥¬¡É2À¤ÂåGP¡¢¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ÇÌ©Ãå
º£¹æ¤ÎÉ½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¡È¥ß¥¹¥Þ¥¬¡É2À¤Âå¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡£2¿Í¤Ï¥Ó¥¥Ë¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÌ©Ãå¤·¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Èþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤ä¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ëÁÇÈ©¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ä2025Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£¥°¥é¥ó¥×¥êÆ±»Î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡À¾Èø´õÈþ¡¦¾¾ÅÄ¼Âºù¤é¤âÅÐ¾ì
º£¹æ¤Î´¬Ãæ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÀ¾Èø´õÈþ¡¢¾¾ÅÄ¼Âºù¡¢²Ö¾ëÆà±û¡¢»³ËÜ°É¡£´¬Ëö¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï°ì¥ÎÀ¥ÎÜºÚ¡¢²ÃÆ£°½Çµ¡¢µÈ°æ¤·¤¨¤ë¡¢ÈøÌÐ°æÁÕÎÉ¡¢ÂçÀ¾ÍÛ±©¡¢¸ÅÅÄºÌ¿Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û