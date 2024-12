【週刊ヤングマガジン 2025年2・3合併号】12月9日 発売価格:510円

本日12月9日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年2・3合併号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

ミスマガジャック第1弾として、表紙・巻頭グラビアでは「ミスマガジン2023」グランプリの今森茉耶さんと、「ミスマガジン2024 グランプリ」の葉月くれあさんが登場する。

また巻中グラビアでは、「ミスマガジン2023」の西尾希美さんと松田実桜さん、「ミスマガジン2024」の花城奈央さんと山本杏さんが登場。

巻末には「ミスマガジン2023」の一ノ瀬瑠菜さん、加藤綾乃さん、吉井しえるさんと、「ミスマガジン2024」の尾茂井奏良さん、大西陽羽さん、古田彩仁さんによるグラビアが掲載される。

さらに特別付録としてミスマガジン2023×2024スペシャルポスターが付いており、ミスマガ今年最後の大プレゼント祭り、「ミスマガジン2025」エントリー受付のスタートなどが発表されている。

なお同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす!」では、今森さんと葉月さんによるグラビアのアザーカットが公開されている。

