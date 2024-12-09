±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢¡ÈSCIENCE FICTION¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¿·¶Ê¡ÖElectricity¡×MV¸ø³«¡¡¿·¥¢ー¼Ì¤â
¡¡±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤¬¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖElectricity¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¡¢¡ÈSCIENCE FICTION¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖElectricity¡×MV¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSCIENCE FICTION¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡£7·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØSCIENCE FICTION TOUR 2024¡Ù¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤ÎCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£MV¤Ï¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ä25¼þÇ¯¤Î°ìÏ¢¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ÈSCIENCE FICTION¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±§Â¿ÅÄ¤ÏËÜÆü12·î9Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー26Ç¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢MV¤ÈÆ±»þ¤Ë¿·¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢12·î11Æü¤ËºÇ¿·¥Ä¥¢ー±ÇÁü¡ØSCIENCE FICTION TOUR 2024¡Ù¡¢2025Ç¯1·î8Æü¤Ë²áµî¥Ä¥¢ー¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ½¸¡ØHIKARU UTADA LIVE CHRONICLES¡ÙÁ´8¥¿¥¤¥È¥ë¤â¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë