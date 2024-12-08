「若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―」Blu-ray&DVD-BOX 2025年4月16日（水）発売決定！
「若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―」Blu-ray&DVD-BOXの発売が決定！
発売日：2025年4月16日（水）
発売元・販売元：VAP
■商品概要
＜Blu-ray BOX＞
品番：VPXX-72097
ディスク：6枚組（本編5枚＋特典1枚）
税込価格：29,040円（税抜価格：26,400円）
収録時間：本編約500分＋映像特典
仕様：片面1層／カラー／日本語リニアPCM2.0chステレオ／16:9<1080i High-Definition>／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）
＜DVD-BOX＞
品番：VPBX-14253
ディスク：6枚組（本編5枚＋特典1枚）
税込価格：22,990円（税抜価格：20,900円）
収録時間：本編約500分＋映像特典
仕様：片面1層／カラー／日本語ドルビーオーディオ2.0chステレオ／16:9 LB／バリアフリー日本語字幕（本編のみ）
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※レンタルDVD（全5巻／各2話収録 VPBX-23891〜VPBX-23895）同時リリース
■特典内容
◆映像特典（予定）
※セルBlu-ray BOX、DVD-BOX共通
・メイキング映像
◆封入特典
※セルBlu-ray BOX、DVD-BOX共通
・ブックレット
※ジャケット写真・特典内容及び商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。予め、ご了承ください。