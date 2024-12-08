£Ó£Í£Á£Ð²ò»¶ÁûÆ°Ä¾¸å¤ÎÃæµïÀµ¹¤Ë¾×·â¡Ö²¶¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÏÃ¤ò¤·¤Ë¤¤¿¤Î¤Ë¡×ËÌ»³¹¨¸÷¤¬·ãÇò
¡¡²Î¼ê¡¦ËÌ»³¹¨¸÷¤¬£µÆü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡ËÌ»³¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢£Ó£Í£Á£Ð²ò»¶ÁûÆ°Ä¾¸å¤Î¹ÔÆ°¤ò²óÁÛ¡£¡Ö¤¢¤ë£µ¿Í¤«¤é¿§¡¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤½¤Î£²Æü¸å¤Ë¥í¥±¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¥±¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÃæµï¤È£²¿Í¤¤ê¤Ç¥È¡¼¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤Ë¤â¤¦£±¿Í¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡£¡Ø²¶¤¬¥¹¥´¤¤¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëºÅÌ²½Ñ»Õ¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥É¥Ã¥¥ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ»³¤Ï¡Ö£²ÆüÁ°¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£²¶¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡ÊÃæµï¡Ë¤È¿¿ÌÌÌÜ¤ËÏÃ¤ò¤·¤Ë¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¤¤¤Æ¡ÊºÅÌ²½Ñ¤Ç¡Ë¼ê¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤¤ò½Ò²û¡£¡Ö¤½¤·¤¿¤éÃæµï¤µ¤ó¤¬¡Ø¤¢¡¼¡Ä¡Ù¤Ã¤ÆÎ¢¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¤Î¿Í¡ÊÃæµï¡Ë¡¢¤â¤¦¼¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£µ´±Û¤ÎÎÉ¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Î£²Æü¸å¤Ë¤½¤ó¤Ê¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¥É¥Ã¥¥ê¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¡¢°ú¤Ã¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸åÇÚ¤Ë¡Ø¥Á¥Ã¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÀº¿À¾õÂÖ¤¬¤ª¤«¤·¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡£ËÌ»³¤Ï¤¦¤Ê¤º¤¤Ê¤¬¤éÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£