SE「New Cosmos」がアリーナに静かに流れ始めて真っ暗なステージが徐々に明るくなっていき、キックのビートが轟いた瞬間、ステージにSUGA(Vo, G)とJOJI(B, Vo)が姿を現した。SUGAはまるで「準備はいいか!?」と言わんばかりに観客をじっくりと見渡し、JOJIは観客を煽る。そして会場全体のカウントダウンの後、ロケットが飛び立つような轟音の「Riot」で、dustboxのステージは幕を開けた。

セットリスト

[BODY STAGE]

1.Riot

2.Try My Luck

3.Emotions

4.Still Believing

5.Bitter Sweet

6.No More Tequila

7.Here Comes A Miracle

8.Hurdle Race

9.Jupiter

10.Neo Chavez 400

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





ダイバーが続出するアリーナに向かって、SUGAは「<REDLINE ALL THE FINAL>! やり残すなよ、全部出し切れ!」と叫ぶと「Try My Luck」が始まり、続く「Emotions」では真っ赤な照明の中、激しいギターにハイポジションでのベースラインがグルーヴを加速させていく。続けざまに、「君たちのデケぇ声が聞きたいな。声を聞かせてくれよ。「What? you still believe that dreams come true?」というSUGAの問いかけに、観客は声を揃えて「Yeah, so what?!」と答え、「Still Believing」に突入。すると、今度はJOJIが「今日、一番デカい声出してよ!」とフロアに呼びかけ、観客の「1、2、3、4!」のカウントで、ベースのソロフレーズから「Bitter Sweet」が始まった。あっと言う間に5曲を駆け抜けると、MCタイムへ。「KTR(JMSの鈴木健太郎/<REDLINE>主催者)、とんでもねぇ時間帯に出してくれたな。でも、この時間に(対応)出来るのって、オレらぐらいしかいねぇだろ」JOJIは自信たっぷりに語りながらも、やるからにはもっと気合を入れて、最後の<REDLINE>をもっともっとメチャクチャに盛り上げたいと続けた。そして「テキーラはお好きですか? オレは大嫌いです!」と叫ぶと、SUGAが「テキーラなんて飲みたくない!」とハイトーンでシャウトし「No More Tequila」へ。間髪入れずにギターをかき鳴らしながら、「終わりは新しい始まり。今日初めてのヤツも、全員連れていくぞ!」と叫ぶと、観客の大合唱に続いて「Here Comes A Miracle」が歌われた。ここから一気にラストスパートを加速していく…といったまさにその時、「Hurdle Race」の途中でテンションが上がりすぎたダイバーがステージに乱入。SUGAが歌えなくなるトラブルが発生し、演奏が一時中断してしまった。しかし、すぐさまJOJIが「今のはオレが悪い。アイツをSUGAちゃんのほうに蹴飛ばしたオレがすべて悪いんだ。SUGAちゃん、すまない! だから今、この時間をオレのMCに使わせてくれ」と、急遽MCタイムへ。そこでJOJIは、改めてKTRとのエピソードを披露。「最初にKTRに会った時、こんないけすかないヤツいねぇなと思ったの。でも彼はね、めげずにずっとオレたちを<REDLINE>に誘ってくれた。その気持ちがすごく刺さって、今やパートナーとしてやらせてもらってるんです。本当に感謝してる。ありがとう」この言葉に暖かい拍手を送った観客に「どうせSNSで“JOJIが客を蹴飛ばした”って書くんだろう? 構わねぇよ。オレは間違ったことはしていない。だって、絶対にこのイベントを素晴らしいものにしたいから」と、ジョークを交えながら、でも真剣にこう語ると、「だからこの曲をみんなに送ります」とJOJIは続け、それを受けてSUGAが歌い始めたは、彼らの名曲「Jupiter」だった。もちろん、こんな展開は本人たちも予想していなかっただろうが、図らずも<REDLINE>のフィナーレを飾るに相応しい感動的なシーンが生まれた。それもこれも、dustboxの圧倒的なキャリアと、KTRとの信頼関係、そして何ものにも代えがたい<REDLINE>だけがもつの存在意義があってこそのものだろう。そしてラスト、観客に「どうだ!」と言わんばかりの表情でギターリフを弾き始めたSUGAの一方で、「こんなんじゃ終われねぇ!」と叫んだのは、ベースを置いてハンドマイクを手にしたJOJIだ。「この曲、(ゲストを)誰にお願いしようかなと思って。そうしたら、やりたいって言うヤツがいる、と。初めて一緒にやります。紹介します。MY FIRST STORYのNobです!」JOJI曰く、Nobはdustboxを聴いて音楽を始めたと言い、いろんなところで「この曲を弾けます」と言っていたとのこと。でも「JOJIだけには言えない」とNobが口にしていることを聞きつけ、JOJIは彼に昨日DMを送り、このコラボレーションが実現したのだそうだ。そんないきさつもあり、ラストにギターSUGA、ボーカルJOJI、そしてベースには45分後にMY FIRST STORYのステージを控えるNobという布陣で「Neo Chavez 400」を披露。観客を熱狂の渦へと巻き込んで、dustboxにとっての<REDLINE>最後のステージは、華々しくも、まさに“ここからが新しい始まり”というべく、幕を閉じた。文◎布施雄一郎写真◎Masahiro Yamada