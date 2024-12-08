£Ó£Ö¥êー¥°¡¡¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¡¡Ç´¤ê¸«¤»¤ë¤âÇÔÀï
£¸Æü(Æü)¡¡£Ó£Ö¥êー¥°Âè£¹Àá¡¡£Ç£Á£Í£Å£²¡¡Æþ¾ì¼Ô¿ô£³£·£±£µ
¥Ð¥ìー¥Üー¥ë£Ó£Ö¥êー¥°¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ï¡¢»¥ËÚ¡¦¤¤¿¤¨ー¤ë¤Ç¥êー¥°£²°Ì¤Î£Ó£Ô£É£Î£Ç£Ó°¦ÃÎ¤ÈÂÐÀï¡£
Âè£±¥»¥Ã¥È¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤Ï½øÈ×¥êー¥É¤òµö¤¹¤â¤Î¤Î¡¢½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò½Ì¤á¡¢¥¨ー¥¹Ä¥°éïþ(¥Á¥ã¥ó¥æー¥·¥§¥ó)¤Î£²Ï¢Â³¥µー¥Ó¥¹¥¨ー¥¹¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Õ¥¡¥ë¥³¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç£Ó£Ô£É£Î£Ç£Ó°¦ÃÎ¤¬¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤·¤Þ¤¹¡£
Âè£²¥»¥Ã¥È¤âÍî¤È¤·¤¿¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤ÏÂè£³¥»¥Ã¥È¡¢ÃÓÅÄ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤Ç´¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢
ÆüËÜÂåÉ½µÜ±º¤éÍÊ¤¹¤ë£Ó£Ô£É£Î£Ç£Ó°¦ÃÎ¤¬Ãå¼Â¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£°－£³¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥É¡¡¥¯¥é¥¤¥ó£È£Ã
¡Öº£Æü¤ÏºòÆü¤Î²ÝÂê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¤¡¢·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ä¤¿¤Ó¤ËÁê¼ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÇÆÀÅÀ¤òÁË¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££Ó£Ô£É£Î£Ç£Ó°¦ÃÎ¤ÎÇ´¤ê¶¯¤¤¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë´¶Éþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¯Àï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³»¥ËÚ¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×