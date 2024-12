モーニング娘。’24の石田亜佑美さん(27)が6日、神奈川・横浜アリーナで行われたライブをもってグループを卒業。特技のダンスでファンを魅了し、13年間活動した思いを語りました。

石田さんは2011年9月、10期メンバーとしてモー娘。に加入。宮城県生まれで、グループ初の東北出身メンバーです。キレのあるダンスでグループをけん引し、モー娘。の“ダンスマシーン”とも称されました。

『モーニング娘。’24 コンサートツアー秋 WE CAN DANCE !〜Blå Eld〜石田亜佑美 FINAL』と題された石田さんの卒業コンサート。11月27日にリリースされたアルバム『Professionals-17th』に収録されている『勇敢なダンス』で幕を開けました。

続けて、『最KIYOU』『愛の軍団』といった、モーニング娘。ならではのフォーメーションダンスが光るダンスナンバーを披露。

『恋愛レボリュ−ション21(updated 23 Ver.)』では、メンバーが客席に近い花道を歩き、ファンに笑顔で手を振りながらパフォーマンスしました。

■メンバーが明かす、石田亜佑美との思い出

石田さんを中心としたMCや、13人のメンバーがユニットを組んで楽曲を披露するコーナーを経て、コンサートは佳境に。『One・Two・Three(23 Ver.)』『What is LOVE?(23 Ver.)」といったアップテンポな楽曲や、石田さんのマイクパフォーマンスが光る『HOW DO YOU LIKE JAPAN?〜日本はどんな感じでっか?〜』などで、1万2000人(主催者発表)のファンを沸かせました。

本編最後のMCでは、メンバーが石田さんへの思いを語る一幕も。最年少メンバーの弓桁朱琴さん(16)は、「石田さんのあたたかい言葉に何度も救われていました」と語り、櫻井梨央さん(19)は「加入時に寂しい思いをしたこともあったんですけど、石田さんはいつも『大丈夫だよ』と声をかけてくれた」と話すなど、石田さんの人柄が伝わる時間となりました。

■「ずっとこのステージにいたい」グループ愛を語る

アンコールではメンバーカラーであるブルーのドレスに身を包み、ステージに登場。13年間の活動への思いをしたためた手紙を朗読しました。

石田さんは、「いつか自分もと夢見ていた卒業というステージ。こんなにたくさんの方に見守っていただき、本当にうれしいです」と心境を明かすと、「卒業と加入がないグループだったら、ずっとこのステージにいたいと思うほど、私はモーニング娘。が大好きです」と、グループへの愛を語りました。

そして、「モーニングの石田亜佑美と出会ってくれて、好きになってくれて、本当にありがとうございました!」と、挨拶を締めくくりました。

ソロで『私のでっかい花』、ラストには『青空がいつまでも続くような未来であれ!』を歌唱。笑顔と涙がまざった表情でファンに手を振り、モーニング娘。として有終の美を飾りました。

所属事務所によると、石田さんは卒業後も芸能活動を続けていくということです。