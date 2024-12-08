Íèµ¨¤ÎJ¥ê¡¼¥°60¥¯¥é¥Ö¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼·èÄê¡¢JFL²¦¼Ô¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¡õ¹âÃÎ¸©½é¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤ë¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤¬½é»²Æþ
8Æü¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¦Á´60¥¯¥é¥Ö¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤ÎÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤äÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿J¥ê¡¼¥°¡£»Ä¤¹¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÀá¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¥¯¥é¥Ö¤ÈJ2¹ß³Ê¤Î1¥¯¥é¥Ö¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢Í¥¾¡¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë3-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¸«»ö¤ËÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤Þ¤¿¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ï¡¢¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë3-0¤ÇÇÔ¤ì¤Æ1Ç¯¤Ç¤ÎJ2¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë60¥¯¥é¥Ö¤¬·èÄê¡£J2¤«¤éJ1¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿À¶¿å¡¢2°Ì¤Î²£ÉÍFC¤¬¼«Æ°¾º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤¦1¥¯¥é¥Ö¤Ï¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¤¿5°Ì¤Î¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤¬½é¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
J2¤Ë¤ÏJ3¤òÀ©¤·¤¿ÂçµÜ¤Î¤Û¤«¡¢2°Ì¤ÎFCº£¼£¤¬¼«Æ°¾º³Ê¤Ç½é¤ÎJ2Ä©Àï¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢J1¤«¤é¤ÏÈØÅÄ¡¢Ä»À´¤ÎÂ¾¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤¬¹ß³Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
J3¤ÏJ2¤«¤é18°Ì¤ÎÆÊÌÚSC¡¢19°Ì¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¢20°Ì¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¹ß³Ê¡£¤Þ¤¿¡¢JFL¤òÀ©¤·¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°»²Æþ¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤òÀ©¤·¤¿¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤â½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°»²Æþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÃÎ¸©Àª¤Ç½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿Y.S.C.C.²£ÉÍ¤Ï J¥ê¡¼¥°¤«¤éÂà²ñ¤È¤Ê¤êJFL¤òÍèµ¨¤ÏÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯¤Î³«ËëÆü¤Ï·èÄê¡£J1¤Ï2025Ç¯2·î14Æü(¶â)¡¢J2¤ÈJ3¤ÏÆ±15Æü(ÅÚ)¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°
¡ù¾º³Ê¡¢¢¥¹ß³Ê¡¢¢¨¿·µ¬»²Æþ
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
Çð¥ì¥¤¥½¥ë
FCÅìµþ
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
²£ÉÍFC¡ù(J2¡¦2°Ì)
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡ù(J2¡¦1°Ì)
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡ù(J2¡¦5°Ì)
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¡Û
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¢¥(J1¡¦19°Ì)
¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
¤¤¤ï¤FC
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡ù(J3¡¦1°Ì)
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡ù(J3¡¦3°Ì)
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¢¥(J1¡¦18°Ì)
Æ£»ÞMYFC
¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
°¦É²FC
FCº£¼£¡ù(J3¡¦2°Ì)
¥µ¥¬¥óÄ»À´¢¥(J1¡¦20°Ì)
V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¡Û
¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í
Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
ÆÊÌÚSC¢¥(J2¡¦18°Ì)
ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¢¨(JFL¡¦1°Ì)
¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¢¥(J2¡¦20°Ì)
SCÁêÌÏ¸¶
¾¾ËÜ»³²íFC
ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í
¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô
¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ
FC´ôÉì
FCÂçºå
ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö
¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è
¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¢¨(JFL¡¦2°Ì/Æþ¤ìÂØ¤¨Àï)
¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£
¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê
¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¢¥(J2¡¦19°Ì)
FCÎ°µå
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¤¹¤Ç¤ËÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤ÎÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤äÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´¤Æ¤ÎÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿J¥ê¡¼¥°¡£»Ä¤¹¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ÎºÇ½ªÀá¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¥¯¥é¥Ö¤ÈJ2¹ß³Ê¤Î1¥¯¥é¥Ö¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¡¢Í¥¾¡¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë3-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¸«»ö¤ËÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤Þ¤¿¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ï¡¢¹ß³Ê·÷¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤¬¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Ë3-0¤ÇÇÔ¤ì¤Æ1Ç¯¤Ç¤ÎJ2¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
J2¤Ë¤ÏJ3¤òÀ©¤·¤¿ÂçµÜ¤Î¤Û¤«¡¢2°Ì¤ÎFCº£¼£¤¬¼«Æ°¾º³Ê¤Ç½é¤ÎJ2Ä©Àï¤¬·èÄê¡£¤Þ¤¿¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÏÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢J1¤«¤é¤ÏÈØÅÄ¡¢Ä»À´¤ÎÂ¾¡¢ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤¬¹ß³Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
J3¤ÏJ2¤«¤é18°Ì¤ÎÆÊÌÚSC¡¢19°Ì¤Î¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¢20°Ì¤Î¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¤¬¹ß³Ê¡£¤Þ¤¿¡¢JFL¤òÀ©¤·¤¿ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°»²Æþ¤È¤Ê¤ê¡¢Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤òÀ©¤·¤¿¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤â½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°»²Æþ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÃÎ¸©Àª¤Ç½é¤ÎJ¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ²¼°Ì¤Î¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿Y.S.C.C.²£ÉÍ¤Ï J¥ê¡¼¥°¤«¤éÂà²ñ¤È¤Ê¤êJFL¤òÍèµ¨¤ÏÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯¤Î³«ËëÆü¤Ï·èÄê¡£J1¤Ï2025Ç¯2·î14Æü(¶â)¡¢J2¤ÈJ3¤ÏÆ±15Æü(ÅÚ)¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°
¡ù¾º³Ê¡¢¢¥¹ß³Ê¡¢¢¨¿·µ¬»²Æþ
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¡Û
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
Çð¥ì¥¤¥½¥ë
FCÅìµþ
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
²£ÉÍFC¡ù(J2¡¦2°Ì)
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡ù(J2¡¦1°Ì)
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡ù(J2¡¦5°Ì)
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¡Û
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¢¥(J1¡¦19°Ì)
¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
¤¤¤ï¤FC
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡ù(J3¡¦1°Ì)
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¡ù(J3¡¦3°Ì)
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¢¥(J1¡¦18°Ì)
Æ£»ÞMYFC
¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
°¦É²FC
FCº£¼£¡ù(J3¡¦2°Ì)
¥µ¥¬¥óÄ»À´¢¥(J1¡¦20°Ì)
V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¡Û
¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í
Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
ÆÊÌÚSC¢¥(J2¡¦18°Ì)
ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¢¨(JFL¡¦1°Ì)
¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ¢¥(J2¡¦20°Ì)
SCÁêÌÏ¸¶
¾¾ËÜ»³²íFC
ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í
¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô
¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ
FC´ôÉì
FCÂçºå
ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö
¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è
¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¢¨(JFL¡¦2°Ì/Æþ¤ìÂØ¤¨Àï)
¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£
¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê
¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¢¥(J2¡¦19°Ì)
FCÎ°µå
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é