Ä»À´GKËÑ°ì·½¤ÎÏ¢Â³½Ð¾ì¤¬1Ëü3837Ê¬¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡¡°Õ³°¤ÊÍýÍ³¤â¡Öµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×°úÂà¤¹¤ë41ºÐ¤Ø¿´Áþ¤¤à±é½Ðá¤â
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¡¡Ä»À´3¡½0ÈØÅÄ¡Ê8Æü¡¢±ØÁ°ÉÔÆ°»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥µ¥¬¥óÄ»À´GKËÑ°ì·½¤¬²ÃÆþÅö½é¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿Ï¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ì¤¬153»î¹ç¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¸åÈ¾22Ê¬¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëGK²¬ËÜ¾»¹°¤È¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡ËÑ¤Ï2020Ç¯½©¡¢²£ÉÍM¤«¤é²ÃÆþ¡£Æ±Ç¯11·î3Æü¤ÎÌ¾¸Å²°Àï¤Ç°ÜÀÒ¸å½é½Ð¾ì¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¾ù¤é¤º¡¢21¡Á23Ç¯¤ÏÁ´»î¹ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÁ°Àá¤Þ¤ÇÁ´»î¹ç½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ï¢Â³½Ð¾ì»þ´Ö¤¬1Ëü3837Ê¬¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ëÆ£ÅÄÄ¾Ç·¤â²¬ËÜ¤È°ì½ï¤Î»þ´Ö¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¡£ÌÚÃ«´ÆÆÄ¤Ï2¿Í¤ÎÅêÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÀº¹¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ËÑ¤ÏÁ°Æü7Æü¤ËÌÚÃ«¸øÎ¼´ÆÆÄ¤«¤éÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥Ã¥Ô¡¼¤µ¤ó¡Ê²¬ËÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏÏ¢Â³½Ð¾ìµÏ¿¤âµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²÷Âú¤·¤¿¡£
¡¡22Ç¯´Ö¤«¤é3Ç¯´Ö°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿41ºÐ¤ÎÀèÇÚ¤ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï¾Ð´é¤·¤«¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤·¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤âÆ±¤¸ÌÜÀþ¡¢ÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ã¤ÆÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬¿Í¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¡£°ì½ï¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¿Ãç¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤Ê¤ª¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë²¬ËÜ¤¬¸òÂå¤·¤Æ¤â¡¢Ä»À´¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¡£¡Ö1Ê¬¤Ç¤âÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢ÅÀº¹¤¬Áá¤á¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿Å¸³«¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï°ÜÀÒ¸å½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿²¬ËÜ¤À¤¬¡¢Áê¼ê¤Î·èÄêµ¡¤òËÉ¤°¤Ê¤É¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£ËÑ¤Ï¡ÖÀ¾Æü¤¬·ë¹½¤¢¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤«Æñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë°úÂà¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀË¤·¤ß¡¢°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î´é¤â±Ç¤ê¹þ¤ó¤À²¬ËÜ¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤òÅÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤Ç¾¡¤Ã¤¿Ä»À´¤Ï¿ØÃÏ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¸åÈ¾¤ÏÄ»À´¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤ë¥´¡¼¥ëÎ¢¤È¤ÏµÕ¤ÎÊý¸þ¤Ø¹¶¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÑ¤Î´õË¾¤Ç¼Â¸½¤·¤¿à±é½Ðá¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖGK¤È¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¦¤Ç¼é¤ë¤Î¤ÏGK¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡£¼þ¤ê¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë