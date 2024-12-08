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GK 36 Alvin

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DF 3 ¥Û¥ë¥Ø¡¦¥µ¥¨¥ó¥¹

DF 4 ¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Ý¥í¥½

DF 28 Iker Bachiller

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MF 21 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥í¥Ú¥¹

MF 24 ¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥Ã¥³

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MF 14 µ×ÊÝ·ú±Ñ

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DF 31 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó

DF 34 Iñaki Rupérez

MF 15 ¥¦¥ë¥³¡¦¥´¥ó¥µ¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥µ¥é¥Æ

MF 16 ¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥ª¥é¥µ¥¬¥¹¥Æ¥£

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MF 28 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Þ¥ê¥ó

FW 7 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢

FW 11 ¥·¥§¥é¥ë¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¡¼

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FW 40 Arkaitz Mariezkurrena

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