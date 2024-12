「<REDLINE>はファイナルで、俺たちの前にFACTが立って。いろんな伝説が生まれると思うけど……俺たちがやるべきことは変わりません。俺たちなりの方法で、俺たちなりの愛情表現で<REDLINE ALL THE FINAL>をぶち壊して帰りたいと思います」とはKoie(Vo)の言葉。FACTの次にREDLINE STAGEにやってきたのは2011年のツアー<REDLINE 2011>から出演しているCrossfaithだ。

セットリスト

[REDLINE STAGE]

1. The Final Call

2. ZERO

3. God Speed

4. Jägerbomb

5. If You Want To Wake Up? 〜 Mirror

6. Countdown To Hell

7. System X

8. Xeno

■JMS主催<REDLINE ALL THE FINAL>

12月7日(土) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

12月8日(日) 千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11ホール

open9:00 / start10:30 / 終演予定22:00



▼12月7日(土)出演アーティスト

ACIDMAN、Age Factory、ALI、ASP、Awich、bacho、FAT PROP、FOMARE、go!go!vanillas、HERO COMPLEX、KOTORI、MONGOL800、MY FIRST STORY、PEDRO、RIZE、SATOH、SIX LOUNGE、THE FOREVER YOUNG、TETORA、tricot、w.o.d.、WurtS、04 Limited Sazabys、クリープハイプ、サンボマスター、ハルカミライ、東京スカパラダイスオーケストラ、優里

▼12月8日(日)出演アーティスト

AFJB、BLUE ENCOUNT、coldrain、Crossfaith、Crystal Lake、CVLTE、Dragon Ash、dustbox、EGG BRAIN、ENTH、FACT、Fear,and Loathing in LasVegas、FOR A REASON、HEY-SMITH、MAN WITH A MISSION、MONOEYES、MY FIRST STORY、NOISEMAKER、Northern19、Paledusk、ROTTENGRAFFTY、SHADOWS、SHANK、SiM、The BONEZ、SPARK!!SOUND!!SHOW!!、TOTALFAT、WORSTRASH、マキシマム ザ ホルモン

■REDLINE ALL THE FINAL PROJECT “REDLINE DREAM BAND”

2024年12月6日(金)配信開始

※デジタルシングル

▼Vocal

Adam Graham (FACT)

AG (NOISEMAKER)

GEN (04 Limited Sazabys)

Hiro (SHADOWS / FACT)

細美武士 (MONOEYES)

庵原将平 (SHANK)

Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)

Jesse (The BONEZ / RIZE)

JOEY (EGG BRAIN)

Jose (TOTALFAT)

Kaito (Paledusk)

笠原健太郎 (Northern19)

Kenta Koie (Crossfaith)

Kj (Dragon Ash / The Ravens)

MAH (SiM)

Masato (coldrain)

N∀OKI (ROTTENGRAFFTY)

NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)

Suga (dustbox)

▼Guitar

Kazuki (SHADOWS / FACT)

YD (Crystal Lake)

Daidai (Paledusk)

▼Bass

チヨ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)

▼Drums

Tatsuya (Crossfaith)

▼Special Thanks

169 イチロー, タクマ, タナカユーキ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)





ライブ活動の休止やメンバー脱退などを経て、今年完全復活したCrossfaith。6月に発表した6年ぶりのフルアルバム『AЯK』では、思いの強さはもちろんのことながら、新たな感性と圧倒的なサウンドスケールでもって何倍にもレベルアップした楽曲群が届けられた。この日のステージも、Teru(Program, Vision)が花道に飛び出して盛り上げた時点ですでに盛り上がりは最高潮に。Tatsuya(Dr)、Kazuki(G)、Daiki(G)と続き、最後にKoieがフラッグを掲げて登場すると、大歓声が上がる。そして「いきましょうか、<REDLINE>!」と声を上げると同時にカラフルなレーザーが飛び交い、パーティーの始まりだ。フロアもぎゅうぎゅうならば、彼らの出す音もみっちみち。「ZERO」「God Speed」と、スキルフルで重たいサウンドが隙間なく鳴らされ、場内はカオスとしか言いようがない。その中で声を上げるオーディエンスに向かって、Koieは「お前ら、それで声出してるつもりか?」とさらに煽り、開演から8時間ほど暴れ続けているオーディエンスのリミッターはもう限界突破。となれば、もうやることは決まっている。「世界の誰が見ても驚く超デカいサークルを作ろう」(Koie)。隣のBEGINNING STAGEとの間のスペースを使って、まさに超デカいサークルが発生する中「Jägerbomb」が投下され、フロアももうとどまることを知らない。それでもKoieは「一回やったら終わりちゃうからな」とさらに煽り、フロアには何度もデカいサークルが発生した。15年続いた<REDLINE>の歴史にピリオドを打つ今回。Koieは「新しい世代や新しい時代が出てきて、これを超えるイベントができると思う」と<REDLINE>に思いを寄せる。直近で言えば、まさにFACTが解散し、SHADOWSが時代を進めている。また、この2日間で新世代のバンドとベテランバンドが肩を並べ、老若男女のオーディエンスが彼らのステージに興じた。そうやってロックシーンは続いていく。それをわかったうえで、それを願ったうえでKoieは続ける。「誰が出てこようが、俺たちが最強じゃ!」そうしてバンドは「Mirror」をドロップ。その最強っぷりを見せつけるようにKazukiとDaikiは背中合わせでギターを弾き倒し、最後にはKoieが堂々と「We are Crossfaith!」と胸を張った。しかしまだまだ彼らの最強のステージは終わらない、「時間ないんで」と言いながら、フロアを真っ二つにわけて始まったのは「Countdown To Hell」。SOUL STAGEで数分前までライブをしていたPaleduskのKAITOが滑り込んでマイクを取ってフィーチャリング。KoieはKAITOに愛情たっぷりに「遅っ!」と言っていたが、本来のパートには間に合わないのもライブだし、なんならライブが被っていたのにフィーチャリングしたのも、百戦錬磨の彼らだからこそ。仲間と共に、しっかり幕張をズッタズタのギッタギタにしていった。なお、Crossfaithは来年2月に、ここ幕張メッセでワンマン公演<OUR FAITH WILL NEVER DIE>とフェスティバル公演<HYPER PLANET 2025>を行う。彼らの進化はまだまだ止まらない。文◎小林千絵写真◎Masahiro Yamada