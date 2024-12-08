¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãREDLINE¡äCrossfaith¡¢¸Â³¦ÆÍÇË¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ç¤Ö¤Á²õ¤·¤Æ¡×
¡Ö¡ãREDLINE¡ä¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¡¢²¶¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËFACT¤¬Î©¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡Ä¡Ä²¶¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¶¤¿¤Á¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤Ç¡¢²¶¤¿¤Á¤Ê¤ê¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤Ç¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä¤ò¤Ö¤Á²õ¤·¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÏKoie¡ÊVo¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¡£FACT¤Î¼¡¤ËREDLINE STAGE¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï2011Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãREDLINE 2011¡ä¤«¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëCrossfaith¤À¡£
¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ÎµÙ»ß¤ä¥á¥ó¥Ð¡¼Ã¦Âà¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯´°Á´Éü³è¤·¤¿Crossfaith¡£6·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØA§ÁK¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»×¤¤¤Î¶¯¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê´¶À¤È°µÅÝÅª¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤â¤Ã¤Æ²¿ÇÜ¤Ë¤â¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿³Ú¶Ê·²¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¡¢Teru¡ÊProgram, Vision¡Ë¤¬²ÖÆ»¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤Ë¡£
Tatsuya¡ÊDr¡Ë¡¢Kazuki¡ÊG¡Ë¡¢Daiki¡ÊG¡Ë¤ÈÂ³¤¡¢ºÇ¸å¤ËKoie¤¬¥Õ¥é¥Ã¥°¤ò·Ç¤²¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡¢¡ãREDLINE¡ä¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£¥Õ¥í¥¢¤â¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢Èà¤é¤Î½Ð¤¹²»¤â¤ß¤Ã¤Á¤ß¤Á¡£¡ÖZERO¡×¡ÖGod Speed¡×¤È¡¢¥¹¥¥ë¥Õ¥ë¤Ç½Å¤¿¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬·ä´Ö¤Ê¤¯ÌÄ¤é¤µ¤ì¡¢¾ìÆâ¤Ï¥«¥ª¥¹¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Koie¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤é¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¼½Ð¤·¤Æ¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¡©¡×¤È¤µ¤é¤ËÀú¤ê¡¢³«±é¤«¤é8»þ´Ö¤Û¤ÉË½¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤Ï¤â¤¦¸Â³¦ÆÍÇË¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃ¯¤¬¸«¤Æ¤â¶Ã¤¯Ä¶¥Ç¥«¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤òºî¤í¤¦¡×¡ÊKoie¡Ë¡£ÎÙ¤ÎBEGINNING STAGE¤È¤Î´Ö¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤ËÄ¶¥Ç¥«¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤¬È¯À¸¤¹¤ëÃæ¡ÖJägerbomb¡×¤¬Åê²¼¤µ¤ì¡¢¥Õ¥í¥¢¤â¤â¤¦¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âKoie¤Ï¡Ö°ì²ó¤ä¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Ê¡×¤È¤µ¤é¤ËÀú¤ê¡¢¥Õ¥í¥¢¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¥Ç¥«¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
15Ç¯Â³¤¤¤¿¡ãREDLINE¡ä¤ÎÎò»Ë¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Äº£²ó¡£Koie¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤À¤Âå¤ä¿·¤·¤¤»þÂå¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤òÄ¶¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡ãREDLINE¡ä¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ë¡£Ä¾¶á¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤ËFACT¤¬²ò»¶¤·¡¢SHADOWS¤¬»þÂå¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î2Æü´Ö¤Ç¿·À¤Âå¤Î¥Ð¥ó¥É¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Ð¥ó¥É¤¬¸ª¤òÊÂ¤Ù¡¢Ï·¼ãÃË½÷¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤¬Èà¤é¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¶½¤¸¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥í¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤ò¤ï¤«¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò´ê¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇKoie¤ÏÂ³¤±¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤Æ¤³¤è¤¦¤¬¡¢²¶¤¿¤Á¤¬ºÇ¶¯¤¸¤ã¡ª¡×¤½¤¦¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤Ï¡ÖMirror¡×¤ò¥É¥í¥Ã¥×¡£¤½¤ÎºÇ¶¯¤Ã¤×¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤ËKazuki¤ÈDaiki¤ÏÇØÃæ¹ç¤ï¤»¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤ÅÝ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏKoie¤¬Æ²¡¹¤È¡ÖWe are Crossfaith¡ª¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈà¤é¤ÎºÇ¶¯¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¡Ö»þ´Ö¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥í¥¢¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë¤ï¤±¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖCountdown To Hell¡×¡£SOUL STAGE¤Ç¿ôÊ¬Á°¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Paledusk¤ÎKAITO¤¬³ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¡£Koie¤ÏKAITO¤Ë°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡ÖÃÙ¤Ã¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÍè¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â¥é¥¤¥Ö¤À¤·¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¥é¥¤¥Ö¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤â¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤ÎÈà¤é¤À¤«¤é¤³¤½¡£Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êËëÄ¥¤ò¥º¥Ã¥¿¥º¥¿¤Î¥®¥Ã¥¿¥®¥¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Crossfaith¤ÏÍèÇ¯2·î¤Ë¡¢¤³¤³ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¡ãOUR FAITH WILL NEVER DIE¡ä¤È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¸ø±é¡ãHYPER PLANET 2025¡ä¤ò¹Ô¤¦¡£Èà¤é¤Î¿Ê²½¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
Ê¸¡ý¾®ÎÓÀé³¨
¼Ì¿¿¡ýMasahiro Yamada
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
1. The Final Call
2. ZERO
3. God Speed
4. Jägerbomb
5. If You Want To Wake Up? ¡Á Mirror
6. Countdown To Hell
7. System X
8. Xeno
¢£JMS¼çºÅ¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä
12·î8Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¥Û¡¼¥ë
open9:00 / start10:30 / ½ª±éÍ½Äê22:00
¢§12·î7Æü(ÅÚ)½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
ACIDMAN¡¢Age Factory¡¢ALI¡¢ASP¡¢Awich¡¢bacho¡¢FAT PROP¡¢FOMARE¡¢go!go!vanillas¡¢HERO COMPLEX¡¢KOTORI¡¢MONGOL800¡¢MY FIRST STORY¡¢PEDRO¡¢RIZE¡¢SATOH¡¢SIX LOUNGE¡¢THE FOREVER YOUNG¡¢TETORA¡¢tricot¡¢w.o.d.¡¢WurtS¡¢04 Limited Sazabys¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¢Í¥Î¤
¢§12·î8Æü(Æü)½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
AFJB¡¢BLUE ENCOUNT¡¢coldrain¡¢Crossfaith¡¢Crystal Lake¡¢CVLTE¡¢Dragon Ash¡¢dustbox¡¢EGG BRAIN¡¢ENTH¡¢FACT¡¢Fear,and Loathing in LasVegas¡¢FOR A REASON¡¢HEY-SMITH¡¢MAN WITH A MISSION¡¢MONOEYES¡¢MY FIRST STORY¡¢NOISEMAKER¡¢Northern19¡¢Paledusk¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢SHADOWS¡¢SHANK¡¢SiM¡¢The BONEZ¡¢SPARK!!SOUND!!SHOW!!¡¢TOTALFAT¡¢WORSTRASH¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó
¢£REDLINE ALL THE FINAL PROJECT ¡ÈREDLINE DREAM BAND¡É
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë
¢§Vocal
Adam Graham (FACT)
AG (NOISEMAKER)
GEN (04 Limited Sazabys)
Hiro (SHADOWS / FACT)
ºÙÈþÉð»Î (MONOEYES)
°Ã¸¶¾Ê¿ (SHANK)
Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)
Jesse (The BONEZ / RIZE)
JOEY (EGG BRAIN)
Jose (TOTALFAT)
Kaito (Paledusk)
³Þ¸¶·òÂÀÏº (Northern19)
Kenta Koie (Crossfaith)
Kj (Dragon Ash / The Ravens)
MAH (SiM)
Masato (coldrain)
N¢ÏOKI (ROTTENGRAFFTY)
NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)
Suga (dustbox)
¢§Guitar
Kazuki (SHADOWS / FACT)
YD (Crystal Lake)
Daidai (Paledusk)
¢§Bass
¥Á¥è (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)
¢§Drums
Tatsuya (Crossfaith)
¢§Special Thanks
169 ¥¤¥Á¥í¡¼, ¥¿¥¯¥Þ, ¥¿¥Ê¥«¥æ¡¼¥ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¡ãREDLINE ALL THE FINAL¡ä ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram