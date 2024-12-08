AKB48·à¾ì¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¡¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ö¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡Á¡ª¡×
¡¡Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ë¤¢¤ëAKB48·à¾ì¤¬8Æü¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2005Ç¯¤Ë1²óÌÜ¤Î·à¾ì¸ø±é¤¬³«¤«¤ì¤¿µÇ°Æü¤Ç¡¢Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯»á¡Ê66¡Ë¤Ï¡ÖAKB48¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤È¡ÈÂè2¼¡²«¶â´ü¡É¤ÎË¬¤ì¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡19Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë½é¤ÎÁ´ÌÌ²þÁõ¡£¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢LED¥Ñ¥Í¥ë¤ä8Ëç¤Î¤»¤ê¾å¤¬¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£µì·à¾ì¤Î¾ÝÄ§¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Ë¤¢¤ëÃì¤Ï¡¢LED¥Ñ¥Í¥ë¤òÁõÈ÷¤·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò±Ç¤¹»ÈÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç·à¾ì¤Ç¤Ï½©¸µ»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ÀìÍÑ±éÌÜ¤ò¾å±é¡£ºÆ½ÐÈ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½©¸µ»á¤¬Á´16¶Ê¤Î±éÌÜ¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥×¥«¥Ã¥È¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È½éÂåÁí´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ê33¡Ë¤¬½ÐÀÊ¡£¿··à¾ì¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¤ª¶â¤«¤«¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡Á¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡²«¶â´ü¤òÃÎ¤ëÀèÇÚ¤ÎÁ°¤Ç¡¢4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¡¢º£¤ÎAKB48¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¤ÈÀë¸À¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö·à¾ì¸ø±é¤Ï¿·¤·¤¤¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¨¤¿¤Ê¤é¡¢¤«¤Ê¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£