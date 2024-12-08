¾¾ºäÅíÍû¡¢ÆüÍË·à¾ì½é¼ç±é·èÄê ¡È´±Î½¶µ»Õ¡ÉÌò¤ÇµÕÅ¾¶µ°éºÆÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ú¸æ¾åÀèÀ¸¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/08¡ÛTBS¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î´ü¤ÎÆüÍË·à¾ìÏÈ¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤Ç¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¤ß¤«¤ß¤»¤ó¤»¤¤¡Ë¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ºäÅíÍû¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È¤Î¸òºÝ¤òÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
12·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÙÆâ¤ÇËÜºî¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Î¾ðÊó¤¬½é¤á¤Æ²ò¶Ø¡£º£ºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾ºä¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏNetflix¡ØÎ¥º§¤·¤è¤¦¤è¡Ù¤Ç¤ÎÉâµ¤É×Ìò¡¢ÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù¤ÇÊÌÈÉ¤Î°ì°÷¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¹¥ÀÄÇ¯¤«¤é¥¯¥ºÃË¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤«¤é¶¸µ¤Åª¤ÊÌò¤Þ¤ÇºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë´é¤ò¸«¤»¤ë¾¾ºä¤¬¡¢ËÜºî¤ÇËþ¤ò»ý¤·¤Æ½é¤ÎÆüÍË·à¾ì¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÅìÂçÂ´¤Î¥¨¥ê¡¼¥ÈÊ¸²Ê¾Ê´±Î½¤Î¸æ¾å¹§¡Ê¤ß¤«¤ß¡¦¤¿¤«¤·¡Ë¡£¤È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤òµ¡¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¶µ°é¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÊ¸²Ê¾Ê´±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸æ¾å¤À¤¬¡¢¸½¼Â¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¤â¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¡£¡Ö¹Í¤¨¤ë¡×ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é²þ³×¤âÌ¾¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¿õ¤Ï²þ³×¤É¤³¤í¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÊÝ¿È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë¶µ°é¸½¾ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤ÎÆ»¶ñ¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿´±Î½ÇÉ¸¯À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸æ¾å¤Ë»äÎ©¹â¹»¤Ø¤Î½Ð¸þ¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¼Â¼Á¡¢¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¤Ë¤¯¤À¤µ¤ì¤¿º¸Á«¿Í»ö¡£¤·¤«¤·¸æ¾å¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤é¤Ð¸½¾ì¤«¤éÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢À©ÅÙ¤ÎÆâÉô¤«¤é¤Ö¤Ã²õ¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¼«¤é¶µÃÅ¤ËÎ©¤Á¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë18ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤òÆ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
²áµî¤Î½Ð±éºî¤Ç´±Î½¡¢¶µ»Õ¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ò±é¤¸¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¾¾ºä¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òºî¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë´±Î½¤È¡¢À©ÅÙ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë¶µ»Õ¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤Í¤ë¡È´±Î½¶µ»Õ¡É¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤Î18ºÐ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ÇÆ³¤¯¤Î¤«¡£
´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ëº£ºî¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè28²óÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÍ¥½¨±é½Ð²È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É±é·à³¦¤Ë¼ç¼´¤òÃÖ¤¯»í¿¹¤í¤Ð¡£»í¿¹¤Ï¾¾ºä¤¬¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¤Ç¡¢Âè43²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¶áÇ¯±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢º£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡ØVIVANT¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüÍË·à¾ìºîÉÊ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿ÈÓÅÄÏÂ¹§¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤ä¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¡¢¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡¢¡Ø¹â¹»¶µ»Õ¡Ù¤Ê¤É¡¢»þÂå»þÂå¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë³Ø±à¥É¥é¥Þ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿TBS¡£º£ºî¤Ï»Ò¶¡¤¬À¸¤¤ë¡Ö³Ø¹»¡×¡¢Âç¿Í¤¬¤â¤¬¤¯¡Ö¾ÊÄ£¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«ÊÌ¼¡¸µ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î2¤Ä¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬±ø¤¤Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤Ë1¿Í¤Î´±Î½¶µ»Õ¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¶¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¶µ°é¤Î¤¢¤ë¤Ù¤¿¿¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯ÂçµÕÅ¾¶µ°éºÆÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¿·¤¿¤Ê³Ø±à¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£12·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢À¸ÅÌÌò¥¥ã¥¹¥È¤Î°ìµó²ò¶Ø¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
º£¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¶¦¤Ë³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶µ°é¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ï¡¢³Ø¹»¤Çµ¯¤¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌäÂê¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ËËÍ¤Ï¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«°ì¿Í¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¡¢ÍâÆü¤«¤é³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤Î»í¿¹¤í¤Ð¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù°ÊÍè¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¼«¿ÈÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»í¿¹¤µ¤ó¤Î½ñ¤¯µÓËÜ¤ÎÅ¸³«¤ÏÈó¾ï¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç²¿¤«¤·¤é¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»í¿¹¤µ¤ó¤È´ë²è¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤¬2020Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¡£¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÀº°ìÇÕÉ½¸½¤·¡¢µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬µ±¤¯¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î5Ç¯¤ÇÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¼Ò²ñ¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÌö¿Ê¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡© ¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡© ¤½¤ì¤ÏÃ±¤ËÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¡© ÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¡©¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬Ê¨¡¹¤ÈÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â´Þ¤áÂç¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²¿¤«µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë°Â½»¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ºä¤µ¤ó±é¤¸¤ë¸æ¾åÀèÀ¸¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÍË¤ÎÌë¡¢´ûÂ¸¤Î¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¸æ¾åÀèÀ¸¤ò¡¢À§Èó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ºäÅíÍû¡¢¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤È¤Î¸òºÝ¤òÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³
¢¡¾¾ºäÅíÍû¡¢Æü¾ï·à¾ì½é¼ç±é·èÄê
12·î8Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüÍË·à¾ì¡Ø³¤¤ËÌ²¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡ÙÆâ¤ÇËÜºî¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Î¾ðÊó¤¬½é¤á¤Æ²ò¶Ø¡£º£ºî¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¾¾ºä¡£¶áÇ¯¤Ç¤ÏNetflix¡ØÎ¥º§¤·¤è¤¦¤è¡Ù¤Ç¤ÎÉâµ¤É×Ìò¡¢ÆüÍË·à¾ì¡ØVIVANT¡Ù¤ÇÊÌÈÉ¤Î°ì°÷¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¹¥ÀÄÇ¯¤«¤é¥¯¥ºÃË¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤«¤é¶¸µ¤Åª¤ÊÌò¤Þ¤ÇºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë´é¤ò¸«¤»¤ë¾¾ºä¤¬¡¢ËÜºî¤ÇËþ¤ò»ý¤·¤Æ½é¤ÎÆüÍË·à¾ì¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë¶µ°é¸½¾ì¤Þ¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Î¸¢ÎÏÁè¤¤¤ÎÆ»¶ñ¤ËÀ®¤ê²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿´±Î½ÇÉ¸¯À©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸æ¾å¤Ë»äÎ©¹â¹»¤Ø¤Î½Ð¸þ¤¬Ì¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£¼Â¼Á¡¢¥¨¥ê¡¼¥È´±Î½¤Ë¤¯¤À¤µ¤ì¤¿º¸Á«¿Í»ö¡£¤·¤«¤·¸æ¾å¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤Ë¤¤¤Æ¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤é¤Ð¸½¾ì¤«¤éÀ¼¤ò¤¢¤²¡¢À©ÅÙ¤ÎÆâÉô¤«¤é¤Ö¤Ã²õ¤»¤Ð¤¤¤¤¤È¼«¤é¶µÃÅ¤ËÎ©¤Á¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤òÀ¸¤¤ë18ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤òÆ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸¢ÎÏ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
²áµî¤Î½Ð±éºî¤Ç´±Î½¡¢¶µ»Õ¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ò±é¤¸¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¾¾ºä¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤òºî¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë´±Î½¤È¡¢À©ÅÙ¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ë¶µ»Õ¤ÎÎ¾Êý¤ò·ó¤Í¤ë¡È´±Î½¶µ»Õ¡É¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤Î18ºÐ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊýË¡¤ÇÆ³¤¯¤Î¤«¡£
¢¡TBS¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×°ÊÍè¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Ë
´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ëº£ºî¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Âè28²óÆÉÇä±é·àÂç¾ÞÍ¥½¨±é½Ð²È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É±é·à³¦¤Ë¼ç¼´¤òÃÖ¤¯»í¿¹¤í¤Ð¡£»í¿¹¤Ï¾¾ºä¤¬¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù¤Ç¡¢Âè43²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞÍ¥½¨µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¶áÇ¯±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢º£ºî¤Ç½é¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥óÂÓÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¡¢¡ØVIVANT¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢¶áÇ¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüÍË·à¾ìºîÉÊ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿ÈÓÅÄÏÂ¹§¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¡Ù¤ä¡Ø¥É¥é¥´¥óºù¡Ù¡¢¡Ø²Ö¤è¤êÃË»Ò¡Ù¡¢¡Ø¹â¹»¶µ»Õ¡Ù¤Ê¤É¡¢»þÂå»þÂå¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë³Ø±à¥É¥é¥Þ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿TBS¡£º£ºî¤Ï»Ò¶¡¤¬À¸¤¤ë¡Ö³Ø¹»¡×¡¢Âç¿Í¤¬¤â¤¬¤¯¡Ö¾ÊÄ£¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«ÊÌ¼¡¸µ¤Ë¤¢¤ë¤³¤Î2¤Ä¤òÃæ¿´¤ËÊª¸ì¤ÏÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬±ø¤¤Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¼Â¤Ë1¿Í¤Î´±Î½¶µ»Õ¤È¡¢ÎáÏÂ¤Î¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¶¦¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¶µ°é¤Î¤¢¤ë¤Ù¤¿¿¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯ÂçµÕÅ¾¶µ°éºÆÀ¸¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¿·¤¿¤Ê³Ø±à¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£12·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢À¸ÅÌÌò¥¥ã¥¹¥È¤Î°ìµó²ò¶Ø¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾¾ºäÅíÍû¥³¥á¥ó¥È
º£¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤È¶¦¤Ë³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¶µ°é¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¸æ¾åÀèÀ¸¡Ù¤Ï¡¢³Ø¹»¤Çµ¯¤¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌäÂê¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎÌäÂê¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÄ©Àï¤¹¤ë»ÑÀª¤ËËÍ¤Ï¶¯¤¯¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤«°ì¿Í¤¬²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¡¢ÍâÆü¤«¤é³Ø¹»¤ä¿¦¾ì¤Ç¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤Î»í¿¹¤í¤Ð¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ø¿·Ê¹µ¼Ô¡Ù°ÊÍè¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¼«¿ÈÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£»í¿¹¤µ¤ó¤Î½ñ¤¯µÓËÜ¤ÎÅ¸³«¤ÏÈó¾ï¤Ë¹¶¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç²¿¤«¤·¤é¤ÎÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ÈÓÅÄÏÂ¹§»á¥³¥á¥ó¥È
»í¿¹¤µ¤ó¤È´ë²è¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤¬2020Ç¯¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¡£¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÀº°ìÇÕÉ½¸½¤·¡¢µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬µ±¤¯¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î5Ç¯¤ÇÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¿¼Ò²ñ¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÌö¿Ê¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í¤Ï¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡© ¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡© ¤½¤ì¤ÏÃ±¤ËÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¡© ÊÝ¿È¤Î¤¿¤á¡©¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬Ê¨¡¹¤ÈÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â´Þ¤áÂç¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢²¿¤«µï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤Ë°Â½»¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¾¾ºä¤µ¤ó±é¤¸¤ë¸æ¾åÀèÀ¸¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¼Ò²ñ¤Ë°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÍË¤ÎÌë¡¢´ûÂ¸¤Î¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¸æ¾åÀèÀ¸¤ò¡¢À§Èó±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û