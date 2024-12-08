Èà¤Ï´í¸±¤ÊÃË!?¡¡¥Þ¥ÞÍ§¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤¦ÃË¤ÈÊ¢¤ÎÃµ¤ê¹ç¤¤¡Ú¥Ñ¥ÑÍ§¤Ï¥¹¥È¡¼¥«¡¼ Vol.34¡Û
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¤¹¤ß¤ì¤Ï¥Ñ¥ÑÍ§¡¦ÅçÅÄ¤«¤é¤Î¼¹Ù¹¤ÊÀÜ¿¨¤ËÇº¤ß¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤â¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¼«±Ò¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¥Þ¥ÞÍ§¡¦µ×Èþ¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£ÅçÅÄ¤Ï¤¹¤ß¤ì¤Î²È¤ËÅðÄ°´ï¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É²á·ã¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¡¢¤¹¤ß¤ì¤Ï¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÅçÅÄ¤¬¤¹¤ß¤ì¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤éÁ°¤ÎºÊ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Á÷·Þ¤ÏÉ×¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÅçÅÄ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·¸¤âµ×Èþ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÅçÅÄ¤Ïµ×Èþ¤¬¼«Ê¬¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡Ä¡©
¤¹¤ß¤ì¤Ï¥Ñ¥ÑÍ§¡¦ÅçÅÄ¤«¤é¤Î¼¹Ù¹¤ÊÀÜ¿¨¤ËÇº¤ß¡¢É×¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤â¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¼«±Ò¤Î¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¥Þ¥ÞÍ§¡¦µ×Èþ¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤Þ¤¹¡£ÅçÅÄ¤Ï¤¹¤ß¤ì¤Î²È¤ËÅðÄ°´ï¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Ê¤É²á·ã¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¡¢¤¹¤ß¤ì¤Ï¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
ÅçÅÄ¤¬¤¹¤ß¤ì¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤éÁ°¤ÎºÊ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£Á÷·Þ¤ÏÉ×¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÅçÅÄ¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿·¸¤âµ×Èþ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ÅçÅÄ¤Ïµ×Èþ¤¬¼«Ê¬¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡Ä¡©
º£¤ÎÈà¤Ï´í¸±
¿·¤¿¤Ê¤¿¤¯¤é¤ß¡Ä¡©
µ×Èþ¤µ¤ó¤¬¤¹¤ß¤ì¤ÎÌ£Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÅçÅÄ¤µ¤ó¡£»¦µ¤¤À¤Ã¤¿´é¤ÇÈà½÷¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤¹¡£µ×Èþ¤µ¤ó¤ÏÅçÅÄ¤µ¤ó¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¡£
¡Öº£¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤«¤é¾Ã¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÅçÅÄ¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä¤È¤¢¤ë½÷À¤Î¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¿Í¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£¤³¤Î¿Í¤¬¡¢Á°¤Î±ü¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ïµ×Èþ¤µ¤ó¤ÏÌµ»ö¤À¤È»×¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍÁ³ÅçÅÄ¤µ¤ó¤¬Èà½÷¤ÎÉ×¤ËÀÜ¿¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤è¤«¤é¤Ì¤¿¤¯¤é¤ß¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡Ä
(¤é¤Ã¤µ¤à)