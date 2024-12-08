ÊüÃÖ¤Ç¤¤Ê¤¤¡ª ¤´¶á½ê¥Þ¥Þ¤Î¸ý¤«¤éÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¥¢¥¶¤Î¿¿Áê¡Ú°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë²ÈÂ² Vol.12¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥ê¥³¥í¥³¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿Ê£¿ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥¢¥±¥ß¤Î²È¤Î¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¿·ÃÛ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥æ¥°ì²È¡£¥¢¥±¥ß¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¥ß¥æ¥¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Ç¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥ß¥æ¥¤Î¤ªÂð¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤È¤¡¢¥ß¥æ¥¤ÎÌ¼¡¦¥æ¥á¥Î¤ÎÂÎ¤ËÌµ¿ô¤Î¥¢¥¶¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥±¥ß¡£¤³¤ì¤¬¤º¤Ã¤È¤´¶á½ê¤µ¤ó¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¡Ä¡©
¥¢¥±¥ß¤Î²È¤Î¶á½ê¤Ë¤¢¤ë¿·ÃÛ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¥ß¥æ¥°ì²È¡£¥¢¥±¥ß¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¥ß¥æ¥¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ÈÄí¤Ç¡Ö°ãÏÂ´¶¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥ß¥æ¥¤Î¤ªÂð¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤È¤¡¢¥ß¥æ¥¤ÎÌ¼¡¦¥æ¥á¥Î¤ÎÂÎ¤ËÌµ¿ô¤Î¥¢¥¶¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥±¥ß¡£¤³¤ì¤¬¤º¤Ã¤È¤´¶á½ê¤µ¤ó¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¡Ä¡©
¢£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡Ä
¢£Ê¹¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Þ¤À¡ª
¢£¥¢¥¶¤Î¿¿Áê¤Ï¡Ä
¥¢¥±¥ß¤¬¥ß¥æ¥¤Î²È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤È¤¡¢¥ß¥æ¥¤ÎÌ¼¡¦¥æ¥á¥Î¤ÎÂÎ¤Ë¡¢Ìµ¿ô¤Î¥¢¥¶¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¿¿Áê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥ß¥æ¥¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¢¥¶¤Î¸¶°ø¤Ï¤Ê¤ó¤È¡ÖÉÂµ¤¡×¡ª¡¡¡Ä°ãÏÂ´¶¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤ÇºÑ¤ß¤½¤¦¡Ä!?
(¥ê¥³¥í¥³)