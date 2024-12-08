¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç¡¢µÒ¡Ö1Ëü±ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ë¤ª¤Ä¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡ª ¶âÊÖ¤»¡ª¡×ÌµÃã¤ÊÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¥¯¥ìー¥àµÒ¤¬¡ª
ÀÜµÒ¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ìñ²ð¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ÉÔÌû²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¥¹ー¥Ñー¤ÇÆ¯¤¯É®¼Ô¤ÎÍ§¿Í¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Î¥¯¥ìー¥à
»ä¤Ï30Âå¤Î¼çÉØ¤Ç¡¢²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹ー¥Ñー¤Î¥ì¥¸¤Ç¥Ñー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢½¾¶È°÷¤ÎÉéÃ´¤â¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤¤ÀèÆü¤½¤Î¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢1·ï¤Î¥¯¥ìー¥àÁûÆ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆü¤ÏµÙÆü¤Ç¡¢¥¹ー¥Ñー¤Ï¤«¤Ê¤êº®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¾¶È°÷¤Î»ä¤¿¤Á¤âÌÜ¤¬²ó¤ë¤è¤¦¤ÊË»¤·¤µ¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤ªµÒÍÍ1¿Í1¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢Í¼Êý¶á¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃæÇ¯½÷À¤¬ÅÜ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¾è¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ö¾ð¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤Î½÷À¤Ï¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç²ñ·×¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢Àé±ß¤ÎÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¡¢1Ëü±ß»¥¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ª¤Ä¤ê¤¬4Àé±ß¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡Ö¤ªÆþ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï5Àé±ß»¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÃúÇ«¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½÷À¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë1Ëü±ß»¥¤òÆþ¤ì¤¿¡ª¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡Ä¡Ä¡£
¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë½÷À
¤·¤«¤·¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Îµ¡³£¤¬1Ëü±ß»¥¤È5Àé±ß»¥¤ò´Ö°ã¤¦¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1ÅÙ¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤¬¡Ö5Àé±ß»¥¤Î´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡©¡×¤ÈºÆÅÙ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤ÏµÞ¤Ë¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡ª
¡Ö¤³¤ÎÅ¹¤ÏµÒ¤òµ¿¤¦¤Î¤«¡ª ¶âÊÖ¤»¡ª¡×¤È¡¢Å¹Æâ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ó»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¥Á¥é¥Á¥é¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÊ¿ÀÅ¤òÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æâ¿´¤Ç¤ÏÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¼êÃÊ
¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÏÅ¹Ä¹¤Ë»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¡¢°ì½ï¤Ë¥ì¥¸¤Î¥«¥á¥é¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¤¦¤Á¤Î¥¹ー¥Ñー¤Î¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ë¤Ï¡¢»ÙÊ§¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¤º¤Ã¤ÈÏ¿²è¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÇÂ¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
½÷À¤¬²ñ·×¤·¤¿¤È¸À¤¦»þ´ÖÂÓ¤Î±ÇÁü¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤³¤Ë¤Ï¿ô»þ´ÖÁ°¤Ë¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ç²ñ·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Èà½÷¤¬¥ì¥¸¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯5Àé±ß»¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª
¿¿¼Â¤ÏÊ¬¤«¤é¤º¤¸¤Þ¤¤
·èÄêÅª¤Ê¾Úµò¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿½÷À¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀª¤¤¤Ï¤É¤³¤Ø¤ä¤é¡¢¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤½¤¯¤µ¤ÈÅ¹¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
½÷À¤ÏËÜÅö¤Ë1Ëü±ß»¥¤òÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä¡©
¿¿¼Â¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤â¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÎ©¾ì¤ÇÊÌ¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Å¹°÷¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯9·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ÍõÂô¤æ¤¤Î
¸µOL¡£½Ð»º¤òµ¡¤Ë¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤ÎÀ¸¤¿É¤µ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¡¢ÌäÂêÄóµ¯¤·¤¿¤¤¤È¥é¥¤¥¿ー¤ËÅ¾¿È¡£°ÊÍèÎø°¦¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1000ËÜ°Ê¾å¼¹É®¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥¤¥¿ー¡£Æü¡¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¥ïー¥¯¤ä¥ê¥âー¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤ò¼èºà¡£µ»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£