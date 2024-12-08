ÊÌµïº§¡Ö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤±¤É¡ÖÆ§¤ßÀÚ¤é¤Ê¤¤¡×´ûº§ÃË½÷¤¬Êú¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¡©¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë°±Æ¶Á¡×¤òÄ¶¤¨¤¿¥È¥Ã¥×¤¬À¸¡¹¤·¤«¤Ã¤¿
¡¡¥Î¥Þ¥É¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬¡¢´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÊÌµïº§¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¼ÙËâ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸¤¤Ï¡Ä¡×
¡¡Ä´ºº¤Ï2024Ç¯9·î3Æü¡¢Á´¹ñ¤Î30¡Á59ºÐ°Ê²¼¤Î´ûº§ÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£·×3000¿Í¡ÊÃËÀ1644¿Í¡¢½÷À1356¿Í¡Ë¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´²óÅú¼Ô¤Ë¡ÖÊÌµïº§¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬9.83¡ó¡Ê295¿Í¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬90.17¡ó¡Ê2705¿Í¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö30Âå¡×¤¬12.59¡ó¤ÈÁ´À¤Âå¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¯Âå¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÊÌµïº§¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÌµïº§¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¡Ê2705¿Í¡Ë¤Ë¡ÖÊÌµïº§¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Ï¤¤¡Ê¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï569¿Í¡£ÃË½÷ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬208¿Í¡¢½÷À¤¬361¿Í¤È¡¢½÷À¤ÎÊý¤¬ÊÌµïº§¤ËÁ°¸þ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÊÌµïº§¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¡Ê569¿Í¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¼ÊÌµïº§¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¡×¤òÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Û¤É¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ç²á¤´¤»¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê486¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÁê¼ê¤È¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ê170¿Í¡Ë¡¢¡Ö¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤òËÉ¤®¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê105¿Í¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊÌµïº§¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤âÆ§¤ßÀÚ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÊÌµïº§¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¡Ê569¿Í¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÊÌµïº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¡×¡Ê289¿Í¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë°±Æ¶Á¤¬½Ð¤½¤¦¤À¤«¤é¡×¡Ê191¿Í¡Ë¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¡Ê¤µ¤ì¤½¤¦¡Ë¡×¡Ê127¿Í¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤·¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Äó°Æ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê44ºÐ½÷À¡Ë¡×¡Ö¤ï¤ó¤³¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ê41ºÐ½÷À¡Ë¡×¡Ö¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê45ºÐÃËÀ¡Ë¡×¡Ö¼«±Ä¶È¤Ê¤Î¤Ç¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤À¤È»×¤¦¤«¤é¡Ê54ºÐ½÷À¡Ë¡×¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬ÌÌÅÝ¡Ê56ºÐ½÷À¡Ë¡×¡Ö¤â¤È¤â¤È²È¤ÎÃæ¤ÇÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤«¤é¡Ê57ºÐ½÷À¡Ë¡×¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ê37ºÐ½÷À¡Ë¡×¡Ö»ä¤¬¼ÙËâ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¸¤¤ÏÃ¶Æá¤¬µ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê53ºÐ½÷À¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¸¡¹¤·¤¤»ö¾ð¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤Ï·ÐºÑÅª¤ÊÍýÍ³¤ÇÊÌµïº§¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£»Ò¤É¤â¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢¹ÔÆ°¤Ë¤Ï°Ü¤µ¤Ê¤¤¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡ÖÊÌµïº§¡×¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡©