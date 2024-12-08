²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¡¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤¤¤ë¤ó¤À¤í¡©¡×µ¿ÏÇ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡Ä¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤È³ëÆ£¸ì¤ë
¡¡¡ÖNEWS¡×¤Î²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡Ê37¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥«¥¤¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤È³ëÆ£¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²»³Ú³èÆ°¤äÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢2012Ç¯¤Ëºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²ÃÆ£¡£20Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿Ä¹ÊÔ¾®Àâ¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Í¡¼¥È¡×¤Ï¹â¹»À¸¸ÂÄê¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£Âè164²óÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¤Î³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤òÀ¤´Ö¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¾®Àâ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡Ö³Ú¤·¤¯À¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²ÃÆ£¡£¤¿¤ÀºÇ½é¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËÃ¡¤«¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡È·ÝÇ½¿Í¤Ê¤Î¤ËËÜ½Ð¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡É¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡Ö¡È¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤¤¤ë¤ó¤À¤í¡É¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¼«¿È¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏË«¤á¸ÀÍÕ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£ËÜ¿Í¤Ç¤Ï½ñ¤±¤Ê¤¤¡¢ÌÌÇò¤¤¤«¤é¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡Ä¤À¤ó¤À¤óÈ¯ÁÛ¤ÎÅ¾´¹¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤âÀ¸¤È´¤¯³Ð¸ç¤òÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£