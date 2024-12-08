¡ÚÂ®¥ì¥Ý¡Û¡ãREDLINE¡äFear, and Loathing in Las Vegas¡¢ºÇ¹â¤ÎÁ´°÷¹¶·â¡Öº£Æü¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
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1. Return to Zero
2. Virtue and Vice
3. Fist for the New Era
4. Step of Terror
5. Ley-Line
6. Luck Will Be There
7. Crossover
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open9:00 / start10:30 / ½ª±éÍ½Äê22:00
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ACIDMAN¡¢Age Factory¡¢ALI¡¢ASP¡¢Awich¡¢bacho¡¢FAT PROP¡¢FOMARE¡¢go!go!vanillas¡¢HERO COMPLEX¡¢KOTORI¡¢MONGOL800¡¢MY FIRST STORY¡¢PEDRO¡¢RIZE¡¢SATOH¡¢SIX LOUNGE¡¢THE FOREVER YOUNG¡¢TETORA¡¢tricot¡¢w.o.d.¡¢WurtS¡¢04 Limited Sazabys¡¢¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×¡¢¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¡¢Í¥Î¤
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AFJB¡¢BLUE ENCOUNT¡¢coldrain¡¢Crossfaith¡¢Crystal Lake¡¢CVLTE¡¢Dragon Ash¡¢dustbox¡¢EGG BRAIN¡¢ENTH¡¢FACT¡¢Fear,and Loathing in LasVegas¡¢FOR A REASON¡¢HEY-SMITH¡¢MAN WITH A MISSION¡¢MONOEYES¡¢MY FIRST STORY¡¢NOISEMAKER¡¢Northern19¡¢Paledusk¡¢ROTTENGRAFFTY¡¢SHADOWS¡¢SHANK¡¢SiM¡¢The BONEZ¡¢SPARK!!SOUND!!SHOW!!¡¢TOTALFAT¡¢WORSTRASH¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó
¢£REDLINE ALL THE FINAL PROJECT ¡ÈREDLINE DREAM BAND¡É
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¢§Vocal
Adam Graham (FACT)
AG (NOISEMAKER)
GEN (04 Limited Sazabys)
Hiro (SHADOWS / FACT)
ºÙÈþÉð»Î (MONOEYES)
°Ã¸¶¾Ê¿ (SHANK)
Jean-ken Jhonny (MAN WITH A MISSION)
Jesse (The BONEZ / RIZE)
JOEY (EGG BRAIN)
Jose (TOTALFAT)
Kaito (Paledusk)
³Þ¸¶·òÂÀÏº (Northern19)
Kenta Koie (Crossfaith)
Kj (Dragon Ash / The Ravens)
MAH (SiM)
Masato (coldrain)
N¢ÏOKI (ROTTENGRAFFTY)
NOBUYA (ROTTENGRAFFTY)
Suga (dustbox)
¢§Guitar
Kazuki (SHADOWS / FACT)
YD (Crystal Lake)
Daidai (Paledusk)
¢§Bass
¥Á¥è (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)
¢§Drums
Tatsuya (Crossfaith)
¢§Special Thanks
169 ¥¤¥Á¥í¡¼, ¥¿¥¯¥Þ, ¥¿¥Ê¥«¥æ¡¼¥ (SPARK!!SOUND!!SHOW!!)
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