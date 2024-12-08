¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡ÙÎÑ»Ò¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡ÄÆ»Ä¹¤È¤Þ¤Ò¤í¤Î´Ø·¸¤Ë¸ÀµÚ¡¡¹õÌÚ²Ú¡Öº£¤Ê¤ó¤À?¡×
¡ü¡Ö»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î!¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡×
Ê¸³Ø¼Ô¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿Ê¸·ÝÅª¤ÊÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷³«»Ï»þ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤¬¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Âè47²ó¤Ç¤Ï¡¢¹õÌÚ²Ú±é¤¸¤ë¸»ÎÑ»Ò¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤¦¤¹¤¦¤¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿É×¤Ç¤¢¤ëÆ£¸¶Æ»Ä¹¤È¤Þ¤Ò¤í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥é¥¹¥È¤ËÎ®¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¡¢¾ï¤Ë¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¤¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÎÑ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¹õÌÚ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÎÑ»Ò¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¼«¿È¤Î²ò¼á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¸»ÎÑ»ÒÌò¤Î¹õÌÚ²Ú
µ®Â²³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿ÊÁËÜÍ¤±é¤¸¤ëÆ£¸¶Æ»Ä¹¤ÎÃäºÊ¤Ç¤¢¤ë¸»ÎÑ»Ò¡£¤ª¤ª¤é¤«¤µ¤È¶¯¤µ¤ÈÉÔ»×µÄ¤µ¤ò»ý¤ÄÎÑ»Ò¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹õÌÚ¤Ï¡Ö»Ë¼Â¤Ç¤ÏÆ»Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿¸å¤í½â¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤Ç¡¢Æâ½õ¤Î¸ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸¤µ¥×¥é¥¹Æ»Ä¹¤ä¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤â²û¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤¬Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ò¼á¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ»Ä¹¤Î¿´¤Ë¤Ï¤Þ¤Ò¤í/»ç¼°Éô(µÈ¹âÍ³Î¤»Ò)¤È¤¤¤¦»×¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÁïÌÀ¤ÊÎÑ»Ò¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡£¹õÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¡ÖËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÎÑ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤òÆþÆâ¤µ¤»¡¢¤½¤³¤«¤éÄë¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£Æ»Ä¹¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤Þ¤Ò¤í¤µ¤ó¤ËÆ»Ä¹¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î!¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Ê¤ó¤À?¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹õÌÚ¡£¡Ö(µÓËÜ¤Î)ÂçÀÐ(ÀÅ)ÀèÀ¸¤È¤Ï¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÍê¤ê¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¸À¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÂçÀÐÀèÀ¸¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ûÆ»Ä¹¤È¤Þ¤Ò¤í¤Î´Ø·¸À¤Ø¤ÎÊ£»¨¤¹¤®¤ë»×¤¤
Æ»Ä¹¤Ë¤Û¤«¤Î½÷À¤Î±Æ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ»Ä¹¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿ÎÑ»Ò¡£¹õÌÚ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬ÎÑ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÀµÄ¾¤½¤³¤Þ¤ÇÆ»Ä¹¤È¤Þ¤Ò¤í¤¬¿¼¤¤´Ø·¸¤À¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤·½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃäºÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ä¤â¤¢¤ë¤·¡¢Æ»Ä¹¤Î´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÎÑ»Ò¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡¢ÃíÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¡¢Æ»Ä¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¼¤Ç¤¢¤ë¾´»Ò¤â¤Þ¤Ò¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡Ö¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤Ò¤í¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ö¼Â¡£¤À¤«¤éÍ¾·×¤ËÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎÑ»Ò¤Î¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÎ¸¤ë¡£
ÎÑ»Ò¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¹õÌÚ¡£¤·¤«¤â¤Þ¤Ò¤í¤Ï¡¢°ÊÁ°ÎÑ»Ò¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤»Ò¤¬Íè¤¿¤Ê¡×¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤À¤±¤Ë¡¢Í¾·×Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¶»¤ËµîÍè¤¹¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¥µ¥í¥ó¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎµïÊý¤âÊ¬¤«¤é¤º¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¡¢ÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¢¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÂ¾¤Î»Ò¤È¤Ï°ã¤¤ºÍÇ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤»Ò¡£¾´»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÁïÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÎÑ»Ò¤è¤ê¤â¿ÈÊ¬¤¬Äã¤¤¡£¤½¤³¤â¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡£
¡ü¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇÎÑ»Ò¤Ï¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤Ò¤í¤ÈÆ»Ä¹¤Î¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥ÈÅª¤Ê´Ø·¸À¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ëÎÑ»Ò¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇÎÑ»Ò¤Ï¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÑ»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÈá·à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹õÌÚ¡£
¡Ö¡Ø¹¥¤¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»Ä¹¤µ¤ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¤·¡¢»Ò¶¡¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤ê¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¹¤¬Äë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ÆÀ®¸ù¼Ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À°ìÈÖ°¦¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Æ»Ä¹Ìò¤ÎÊÁËÜ¤È¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÀèÀ¸¡¢»ä¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«?¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤·¡¢¤½¤Î»þ¤âÊÁËÜ¤¬±é¤¸¤¿½ÓÉ×¤Ï¡¢°ã¤¦½÷À¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÍ¤¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡£¤ª¼Çµï¤¬¤ª¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶õµ¤¤òºî¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¡ØÀèÀ¸¡¢»ä¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«?¡Ù¤Î¤È¤¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ»Ä¹¤Ï¤É¤³¤«ÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î·ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤Ò¤í¤È¤¤¤ë¤È¤¤ËÆ¸¿´¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡£¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤ó¤ÊÊÁËÜ¤È¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹õÌÚ¤Ï¡Ö¾´»Ò¤Ë»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£É×ÉØ¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿°ì¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Æ»Ä¹¤È°ì½Ö¤Ç¤â¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤É¤ì¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûºÇ½ª²ó¤Ç¤Þ¤Ò¤í¤ÈÂÐÖµ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¡×
¹õÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¡¢¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤Ë¼¡¤¤¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¡Öº£²ó¤ÏÅÚ¸æÌçÅÂ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë»£¤Ã¤Æ´Ö¤¬¶õ¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Û¤É¡ÖÂç²Ï¡×´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¤½¤Î¤Ö¤ó¤¹¤´¤¯¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Á¤Î»²²Ã¤Î»ÅÊý¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿½êºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÊ¿°Â»þÂå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤à¤·¤í¹¾¸Í»þÂå¤È¤«¤ÎÊý¤¬Ê£»¨¤Ç¤·¤¿¡£º¸Â¤«¤éÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¡¢·ë¹½¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ò¤í¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¹õÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇµÈ¹â¤µ¤ó¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°È¾¤Ï¥µ¥í¥ó¤Ç³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÎÑ»Ò¤È¤Þ¤Ò¤í¤¬¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÀÑÇ¯¤ÎÈëÌ©¤òÏÃ¤¹¤È¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¹õÌÚ²Ú
1990Ç¯3·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2010Ç¯¤ËNODA¡¦MAPÈÖ³°¸ø±é¡ØÉ½¤Ë½Ð¤í¤¤¤Ã!¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢±Ç²è¡ØÅìµþ¥ª¥¢¥·¥¹¡Ù(2011Ç¯)¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¾®¤µ¤¤¤ª¤¦¤Á¡Ù(2014)¤Ç¤ÏÂè64²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ(¶ä·§¾Þ)¤ò¼õ¾Þ¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØËÍ¤Î»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù(22)¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù(23)¡¢±Ç²è¡Ø¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡Ù¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù¡Ø¤Û¤Ä¤ì¤ë¡Ù¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù(23)¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡ØÀÄ½Õ18¡ß2 ·¯¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¡Ù¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡Ø¥¢¥¤¥ß¥¿¥¬¥¤¡Ù(24)¤Ê¤É¡£
(C)NHK
Ê¸³Ø¼Ô¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¿ø¤¨¤¿Ê¸·ÝÅª¤ÊÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷³«»Ï»þ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤¬¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£Âè47²ó¤Ç¤Ï¡¢¹õÌÚ²Ú±é¤¸¤ë¸»ÎÑ»Ò¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤¦¤¹¤¦¤¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿É×¤Ç¤¢¤ëÆ£¸¶Æ»Ä¹¤È¤Þ¤Ò¤í¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¥é¥¹¥È¤ËÎ®¤ì¤¿¡£ÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤«¤é¡¢¾ï¤Ë¤½¤³¤Ï¤«¤È¤Ê¤¤¿¼¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÎÑ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¹õÌÚ¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÎÑ»Ò¤È¤¤¤¦½÷À¤Î¼«¿È¤Î²ò¼á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
µ®Â²³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿ÊÁËÜÍ¤±é¤¸¤ëÆ£¸¶Æ»Ä¹¤ÎÃäºÊ¤Ç¤¢¤ë¸»ÎÑ»Ò¡£¤ª¤ª¤é¤«¤µ¤È¶¯¤µ¤ÈÉÔ»×µÄ¤µ¤ò»ý¤ÄÎÑ»Ò¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¿ä¤·¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹õÌÚ¤Ï¡Ö»Ë¼Â¤Ç¤ÏÆ»Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿¸å¤í½â¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤Ç¡¢Æâ½õ¤Î¸ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¸¤µ¥×¥é¥¹Æ»Ä¹¤ä¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ê¤É¡¢¤È¤Æ¤â²û¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤¬Èà½÷¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ò¼á¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Æ»Ä¹¤Î¿´¤Ë¤Ï¤Þ¤Ò¤í/»ç¼°Éô(µÈ¹âÍ³Î¤»Ò)¤È¤¤¤¦»×¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¡£ÁïÌÀ¤ÊÎÑ»Ò¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿´¤ÎÆ°¤¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤µ¤ì¤ë¡£¹õÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡¢¡ÖËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢»ä¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÏÎÑ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¤³¤È¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤òÆþÆâ¤µ¤»¡¢¤½¤³¤«¤éÄë¤¬½Ð¤ë¤ï¤±¤Ç¡£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£Æ»Ä¹¤â¤½¤Î¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤Þ¤Ò¤í¤µ¤ó¤ËÆ»Ä¹¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤«¤é¤¹¤ë¤È¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î!¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤Î¾×·âÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¤Ê¤ó¤À?¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹õÌÚ¡£¡Ö(µÓËÜ¤Î)ÂçÀÐ(ÀÅ)ÀèÀ¸¤È¤Ï¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤ªÊ¹¤¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÍê¤ê¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤³¤³¤Ç¸À¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÂçÀÐÀèÀ¸¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ûÆ»Ä¹¤È¤Þ¤Ò¤í¤Î´Ø·¸À¤Ø¤ÎÊ£»¨¤¹¤®¤ë»×¤¤
Æ»Ä¹¤Ë¤Û¤«¤Î½÷À¤Î±Æ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ»Ä¹¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿ÎÑ»Ò¡£¹õÌÚ¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬ÎÑ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤ê¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡ÖÀµÄ¾¤½¤³¤Þ¤ÇÆ»Ä¹¤È¤Þ¤Ò¤í¤¬¿¼¤¤´Ø·¸¤À¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤·½ý¤Ä¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃäºÊ¤È¤·¤Æ¤Î¥á¥ó¥Ä¤â¤¢¤ë¤·¡¢Æ»Ä¹¤Î´é¤ËÅ¥¤òÅÉ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤ÈÎÑ»Ò¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤«¡¢ÃíÎÏ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ï¡¢Æ»Ä¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¼¤Ç¤¢¤ë¾´»Ò¤â¤Þ¤Ò¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡Ö¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Þ¤Ò¤í¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ö¼Â¡£¤À¤«¤éÍ¾·×¤ËÀÚ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎÑ»Ò¤Î¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÎ¸¤ë¡£
ÎÑ»Ò¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¹õÌÚ¡£¤·¤«¤â¤Þ¤Ò¤í¤Ï¡¢°ÊÁ°ÎÑ»Ò¤¬¡ÖÌÌÇò¤¤»Ò¤¬Íè¤¿¤Ê¡×¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤À¤±¤Ë¡¢Í¾·×Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤¬¶»¤ËµîÍè¤¹¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¥µ¥í¥ó¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎµïÊý¤âÊ¬¤«¤é¤º¡¢¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤À¤Ê¡¢ÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¢¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÂ¾¤Î»Ò¤È¤Ï°ã¤¤ºÍÇ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤»Ò¡£¾´»Ò¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢Íê¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÁïÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÎÑ»Ò¤è¤ê¤â¿ÈÊ¬¤¬Äã¤¤¡£¤½¤³¤â¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡£
¡ü¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇÎÑ»Ò¤Ï¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤Ò¤í¤ÈÆ»Ä¹¤Î¥½¥¦¥ë¥á¥¤¥ÈÅª¤Ê´Ø·¸À¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤Ç¤¤ëÎÑ»Ò¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤ÇÎÑ»Ò¤Ï¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÑ»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÈá·à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹õÌÚ¡£
¡Ö¡Ø¹¥¤¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ»Ä¹¤µ¤ó¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¤·¡¢»Ò¶¡¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤ê¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÂ¹¤¬Äë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ÆÀ®¸ù¼Ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À°ìÈÖ°¦¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Æ»Ä¹Ìò¤ÎÊÁËÜ¤È¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÀèÀ¸¡¢»ä¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«?¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤·¡¢¤½¤Î»þ¤âÊÁËÜ¤¬±é¤¸¤¿½ÓÉ×¤Ï¡¢°ã¤¦½÷À¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÍ¤¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ä¡£¤ª¼Çµï¤¬¤ª¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶õµ¤¤òºî¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¡£¡ØÀèÀ¸¡¢»ä¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«?¡Ù¤Î¤È¤¤Ï¾ð¤±¤Ê¤¤´¶¤¸¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ»Ä¹¤Ï¤É¤³¤«ÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î·ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤Þ¤Ò¤í¤È¤¤¤ë¤È¤¤ËÆ¸¿´¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡£¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£
¤½¤ó¤ÊÊÁËÜ¤È¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹õÌÚ¤Ï¡Ö¾´»Ò¤Ë»Ò¶¡¤¬¤Ç¤¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£É×ÉØ¤¬À®¤·¿ë¤²¤¿°ì¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£Æ»Ä¹¤È°ì½Ö¤Ç¤â¿´¤¬ÄÌ¤¸¹ç¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤É¤ì¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ûºÇ½ª²ó¤Ç¤Þ¤Ò¤í¤ÈÂÐÖµ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¡×
¹õÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡Ø¿¿ÅÄ´Ý¡Ù¡¢¡ØÀ¾¶¿¤É¤ó¡Ù¤Ë¼¡¤¤¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¡Öº£²ó¤ÏÅÚ¸æÌçÅÂ¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë»£¤Ã¤Æ´Ö¤¬¶õ¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Û¤É¡ÖÂç²Ï¡×´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¤½¤Î¤Ö¤ó¤¹¤´¤¯¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Á¤Î»²²Ã¤Î»ÅÊý¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿½êºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÊ¿°Â»þÂå¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤à¤·¤í¹¾¸Í»þÂå¤È¤«¤ÎÊý¤¬Ê£»¨¤Ç¤·¤¿¡£º¸Â¤«¤éÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¡¢·ë¹½¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈ¯¸«¤Ç¤·¤¿¡×¤È»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ò¤í¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¹õÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇµÈ¹â¤µ¤ó¤È¤Ï¤¢¤Þ¤êÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Á°È¾¤Ï¥µ¥í¥ó¤Ç³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¾Ð¤¦¤È¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÎÑ»Ò¤È¤Þ¤Ò¤í¤¬¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÀÑÇ¯¤ÎÈëÌ©¤òÏÃ¤¹¤È¤¡¢¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¹õÌÚ²Ú
1990Ç¯3·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£2010Ç¯¤ËNODA¡¦MAPÈÖ³°¸ø±é¡ØÉ½¤Ë½Ð¤í¤¤¤Ã!¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢±Ç²è¡ØÅìµþ¥ª¥¢¥·¥¹¡Ù(2011Ç¯)¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ø¾®¤µ¤¤¤ª¤¦¤Á¡Ù(2014)¤Ç¤ÏÂè64²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×ºÇÍ¥½¨½÷Í¥¾Þ(¶ä·§¾Þ)¤ò¼õ¾Þ¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ï¡¢¶áÇ¯¤Î½Ð±éºî¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØËÍ¤Î»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù(22)¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ø²¼Ñî¾åµå»ù¡Ù(23)¡¢±Ç²è¡Ø¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡Ù¡Ø¤»¤«¤¤¤Î¤ª¤¤¯¡Ù¡Ø¤Û¤Ä¤ì¤ë¡Ù¡Ø¥¥ê¥¨¤Î¤¦¤¿¡Ù(23)¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡ØÀÄ½Õ18¡ß2 ·¯¤Ø¤ÈÂ³¤¯Æ»¡Ù¡ØÈ¬¸¤ÅÁ¡Ù¡Ø¥¢¥¤¥ß¥¿¥¬¥¤¡Ù(24)¤Ê¤É¡£
(C)NHK