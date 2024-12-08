¡È¸åÇÚ¡É¥Ñ¥ó¥Áº´Æ£¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÉÔ»àÄ»¡Éº´Æ£µÁÂ§¤Î¹ë²÷ÅÁÀâ¡¡¥É¡¼¥à¤Î²°º¬¤ò¡Ö½ë¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ñ¥ó¥Áº´Æ£¡Ê60¡Ë¤¬5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥¯¥¹¥È¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥À¥°¥¢¥¦¥È!!!¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£°ì½ï¤ËÈÖÁÈ½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀèÇÚ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Îº´Æ£µÁÂ§¤µ¤ó¡Ê70¡Ë¤Î¹ë²÷¤Ê¸½Ìò»þÂå¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
¡¡1989Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Á¡£¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Î³°Ìî¿Ø¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯¡¢¡Ö¼éÈ÷¤¬¤Ø¤¿¤¯¤½¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼«¿È¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤ÆËÜÎÝÂÇÀ¤ÎÂÇµå¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿ÅÁÀâ¤ò»ý¤Ä»³¿¹²íÊ¸¤Î¼éÈ÷¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ì¤°¤é¤¤¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¤Í¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢ºåµÞ¤Î³°Ìî¼ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï12µåÃÄ°ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤·¤¿¥Ñ¥ó¥Á¤Ë¡¢ÎÙÀÊ¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤â¾Ð´é¤Ç¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×¤ÈÂ¨¡¢Æ±°Õ¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡Ö3ÉÃ´Ö¡£¥«¡¼¥ó¤Ã¤Æ¾å¤²¤¿¤é¤â¤¦Êá¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö1Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢½éÆü¤Ç¡ÈËÍ¤Ï¤â¤¦¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤â¤ó¡£»³¿¹¤µ¤ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£ËÜÀ¾¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤·¡¢·§Ìî¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤Ê¤¡¡£Æ£°æ¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¤·¡¢ÆîÌ¶Îé¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯12µåÃÄ°ì¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¤¬°¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á¤Ã¡ª¼éÈ÷²¼¼ê¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤Î¼åÅÀ¤ò¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¡Ö¤À¤Ã¤ÆµÁÂ§¤µ¤ó¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î»þ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Çº´Æ£¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡ËÂÇ¤¿¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¡Ö¡Êº´Æ£¤µ¤ó¤¬¡Ë¡È¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¼éÈ÷¤Î¤¦¤Þ¤¤¥ä¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤ë»þ¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤ÏÂåÂÇÂÔµ¡¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¼óÇ¾¿Ø¤ËÄ¾ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¡¡Á¡¢¤â¤¦¡ª¤Ã¤Æ¡£5Ç¯¤Ç¤µ¤¯¤Ã¤È°úÂà¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡ÈÌ¡ÃÌ¥â¡¼¥É¡É¤Î¥Ñ¥ó¥Á¡£¤µ¤¹¤¬¤Ëº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Î¤Ï¾éÃÌ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤Ç¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡É¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³°Ìî¤Ï¡ÊÅê¼ê¤¬¡Ë¥¢¥¦¥È¤Ë¼è¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ë²÷¤Êº´Æ£¤µ¤ó¡£
¡¡¥Ñ¥ó¥Á¤¬¡ÖÊ¡²¬¥É¡¼¥à¤Î¥É¡¼¥à¡Ê²°º¬¡Ë¤ò¡È½ë¤¤¤«¤éÊÄ¤á¤Æ¤¯¤ì¡É¤Ã¤Æ¡£¥¬¡¼¡¼¡¼¤Ã¤ÆÊÄ¤á¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¿Í¤À¤«¤é¡£ÊÄ¤á¤ë¤À¤±¤Ç²¿É´Ëü±ß¤â¤«¤«¤ë¤Î¤è¡©¡×¤È¤µ¤é¤Ë¡ÈÅÁÀâ¡É¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Ë¤â¡È¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡É¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¥Û¥ó¥È¡¢¥Û¥ó¥È¡ªËÜÅö¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¡Ë¡Öµ²±¤Ë¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¡Êº´Æ£¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢ËÍ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡ªËÍ¤ÎÏÃ¤Ï±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¡Ë¤È¥È¡¼¥¯¤¬Â³¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£