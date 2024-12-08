¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª»È¤ï¤Ê¤¤¸ýºÂ¤Ë¤ª¶â¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
»Ä¹â¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¶ä¹Ô¸ýºÂ¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¤ª¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¸µ¶ä¹Ô°÷¤ÎÉ®¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ªÄÌÄ¢¤ä¼è°úÌÀºÙ¤Ê¤É¤Î¡Ö°ÂÁ´¤Ê¼Î¤ÆÊý¡×
¤É¤ó¤Ê¡ÖÍÂ¶â¡×¤¬µÙÌ²ÍÂ¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍÂ¶â¤¬µÙÌ²ÍÂ¶â¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª
¸¶°Æ¡§ÈÓÅÄÆ»»Ò
¥Þ¥ó¥¬¡§¤Î¤¤¤×¤é¤³¡Ê@pulacopulaco¡Ë
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤¬¶µ¤¨¤ë¡ªÄÌÄ¢¤ä¼è°úÌÀºÙ¤Ê¤É¤Î¡Ö°ÂÁ´¤Ê¼Î¤ÆÊý¡×
¸ýºÂ¤ËÊüÃÖ¤·¤¿¤ª¶â¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©
¤É¤ó¤Ê¡ÖÍÂ¶â¡×¤¬µÙÌ²ÍÂ¶â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍÂ¶â¤¬µÙÌ²ÍÂ¶â¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª
¸¶°Æ¡§ÈÓÅÄÆ»»Ò
¥Þ¥ó¥¬¡§¤Î¤¤¤×¤é¤³¡Ê@pulacopulaco¡Ë
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)