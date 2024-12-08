J1Ï¢ÇÆ&2´§¤Î¿À¸Í¡¢J¥ê¡¼¥°¤ÎÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤â½ËÊ¡¡ÖÀ¤³¦¤ÈÀï¤¦J¥ê¡¼¥°¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
8Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎJ1À©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¡¢¼ó°Ì¤Î¿À¸Í¡¢2°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢3°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ËÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¡£3°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï½é¾º³Ê½éÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦°Î¶È¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3-1¤Ç»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Î¹Åç¤âµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤â3-1¤ÇÇÔÀï¡£¿À¸Í¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¡¢3-0¤Ç²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¥·¡¼¥º¥óÃæÈ×°Ê¹ß¤Þ¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä®ÅÄ¡¢¤½¤Î¸å¼ó°Ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Åç¤òµÕÅ¾¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¿À¸Í¡£Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬¡¢½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î³§¤µ¤Þ¡¢2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Öº£Ç¯¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢3¥¯¥é¥Ö¤¬ºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¦»°¤ÄÇÃ¤ÎÂçº®Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¥ê¡¼¥°Àï½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¤ò°ÂÄê¤·¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ JFA Âè104²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂ³¤¡¢¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ë2´§¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤äÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·±ß½ÏÌ£¤òÁý¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾¡¤Æ¤ë½¸ÃÄ¡×¡¢¡Ö¾¡¤ÁÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ë¤Ï¡¢27,444¿Í¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ëÇ®¤¤À¼±ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ëºÇ½ªÀá¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¸½ºßÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤¦J¥ê¡¼¥°¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°»î¹çÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×Àï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ø¼°»î¹ç¤ò´Þ¤á¤¿J¥ê¡¼¥°¸ø¼°»î¹ç¤ÎÇ¯´ÖÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤Î2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°1Àá¤¢¤¿¤ê¤Î¹ç·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤â¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤òÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¡¢¼ó°Ì¤Î¿À¸Í¡¢2°Ì¤Î¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢3°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ËÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¡£3°Ì¤ÎÄ®ÅÄ¤Ï½é¾º³Ê½éÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦°Î¶È¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢3-1¤Ç»´ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2°Ì¤Î¹Åç¤âµÕÅ¾Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡¢¤³¤Á¤é¤â3-1¤ÇÇÔÀï¡£¿À¸Í¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¡¢3-0¤Ç²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤Æ¸«»ö¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Î³§¤µ¤Þ¡¢2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡Öº£Ç¯¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢3¥¯¥é¥Ö¤¬ºÇ½ªÀá¤Þ¤ÇÍ¥¾¡¤òÁè¤¦»°¤ÄÇÃ¤ÎÂçº®Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öºò¥·¡¼¥º¥ó¥ê¡¼¥°Àï½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï¡¢ºÇ½ªÀá¤ò°ÂÄê¤·¤¿»î¹ç±¿¤Ó¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ê¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ JFA Âè104²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂ³¤¡¢¹ñÆâ¥¿¥¤¥È¥ë2´§¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°ÀïÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤äÆüËÜÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤½¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·±ß½ÏÌ£¤òÁý¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾¡¤Æ¤ë½¸ÃÄ¡×¡¢¡Ö¾¡¤ÁÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤·¤Æ¼Â¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ë¤Ï¡¢27,444¿Í¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¡¢Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤ëÇ®¤¤À¼±ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¤«¤«¤ëºÇ½ªÀá¤Ç¡¢³Î¼Â¤ËÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¸½ºßÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¤³¦¤ÈÀï¤¦J¥ê¡¼¥°¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°»î¹çÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥°Àï¡¢¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×Àï¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¸ø¼°»î¹ç¤ò´Þ¤á¤¿J¥ê¡¼¥°¸ø¼°»î¹ç¤ÎÇ¯´ÖÁíÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤Î2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï¡¢J1¥ê¡¼¥°1Àá¤¢¤¿¤ê¤Î¹ç·×Æþ¾ì¼Ô¿ô¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤â¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤òÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¡ÖÇòÇ®¤·¤¿»î¹ç¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°¤Ë¤âÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é